«شفاء الأورمان» تستقبل أولى «رحلات الشتاء» بالأقصر لدعم مرضى السرطان بالصعيد

زار عدد من الوفود الشبابية ورجال الأعمال، مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام السرطانية بالمجان في محافظة الأقصر، وذلك في إطار فاعليات مبادرة «رحلات الشتاء» الموجهة لدعم ومسانده مرضي الأورام من أبناء محافظات الصعيد

وتأتي هذه الزيارة في إطار مبادرة «رحلات الشتاء»، التي تهدف إلى توفير مختلف أشكال الدعم والرعاية لمرضى السرطان طوال رحلتهم العلاجية، إلى جانب تعزيز الرعاية المقدمة للأطفال داخل المستشفى، وإدخال البهجة على قلوبهم وقلوب أسرهم.

وتخللت الزيارة مشاركة الوفود للأطفال المرضى في عدد من الفعاليات الترفيهية والألعاب التفاعلية وسط أجواء مبهجة، وذلك في إطار الحرص على تعزيز سلامتهم النفسية، ورفع روحهم المعنوية خلال رحلتهم العلاجية بالمستشفى.

ومن جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة والتواجد بين المرضى، حيث شملت جولتهم زيارة مختلف أقسام المستشفى، بدءاً من الاستقبال، وغرف علاج اليوم الواحد، والعلاج الكيماوي والإشعاعي، وصولاً إلى أقسام الأشعة، وبنك الدم المتكامل، ومعمل الباثولوجي.

وأكد المشاركون حرصهم على مواصلة دعم المستشفى ومرضى الأورام السرطانية في صعيد مصر خلال المرحلة المقبلة، عبر تقديم كافة أشكال المساندة لضمان استمرار تقديم الرعاية الطبية المجانية لأبناء الصعيد، مشيدين بما لمسوه من مستوى طبي متطور وتجهيزات تضاهي المعايير العالمية.

وفي السياق ذاته، أعرب الأستاذ «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، عن بالغ ترحيبه وتقديره لزيارة وفد رجال الأعمال، مؤكداً أن هذه الزيارات الميدانية والمبادرات المجتمعية تعكس عمق التكافل وحرص قطاع الأعمال على القيام بدوره المجتمعي، من خلال تقديم كافة أشكال الدعم لخدمة المرضى الذين يتلقون رعاية طبية متكاملة بالمجان داخل المستشفى.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن هذا المساندة المستمرة من قبل الشركاء والداعمين تصب مباشرة في مصلحة مرضى السرطان في مختلف محافظات الصعيد، إذ تسهم بشكل فعال في تطوير الخدمات العلاجية المقدمة وتوفير أحدث التقنيات والمستلزمات الطبية، مما ينعكس إيجابياً على سير المنظومة العلاجية، ويدعم جهود الفريق الطبي في تحقيق أعلى معدلات الشفاء العاجل والتعافي للمرضى.