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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة
وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة
شمس يونس

تفقد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، وذلك في إطار الجولة التفقدية لعدد من المنشآت الشبابية والرياضية بالمحافظة، لمتابعة الإمكانات المتاحة والوقوف على سبل تعظيم الاستفادة منها.

وشملت الجولة تفقد الصالة المغطاة، وغرف خلع الملابس والحمامات الملحقة بها، إلى جانب تفقد الأرض الملحقة بالصالة، وبحث سبل الاستفادة منها في دعم وتطوير المنظومة الرياضية بالمدينة.

وأكد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، أهمية استغلال أصول الدولة وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والمنشآت الرياضية المتاحة، بما يحقق أفضل عائد من تشغيلها، ويسهم في تطوير الخدمات المقدمة.

وأشار الوزير إلى أهمية العمل على استغلال الصالة المغطاة في استضافة بطولات رياضية مختلفة، بما يعزز من دورها في دعم النشاط الرياضي، ويوفر فرصًا لاستضافة الفعاليات والبطولات، وتحقيق الاستفادة المثلى من المنشآت الرياضية.

ومن جانبه، أكد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الشبابية والرياضية، والعمل على تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بها، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة لأبناء المحافظة، وتشجيع الشباب والنشء على ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية.

وأشار المحافظ إلى أهمية التنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لوضع رؤية متكاملة لتشغيل الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة، واستغلالها في استضافة البطولات والمسابقات الرياضية والفعاليات المختلفة، بما يعزز مكانة المدينة كوجهة لاستضافة الأحداث الرياضية، ويسهم في تنشيط الحركة الرياضية وتحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود الوزارة في الارتقاء بالمنظومة الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية بين الشباب.

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وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة

وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يتفقدان الصالة المغطاة بمدينة طيبة الجديدة

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