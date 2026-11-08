قبل توافد الآلاف من المحافظات.. خطة لتأمين احتفالات مارجرجس الرزيقات بالأقصر

أنهت الأجهزة الأمنية بمحافظة الأقصر استعداداتها لتأمين احتفالات دير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات غرب المحافظة، والتي تنطلق الثلاثاء 10 نوفمبر وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري، وسط توقعات بتوافد أعداد كبيرة من الزائرين من مختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في واحدة من أبرز المناسبات الدينية والشعبية بصعيد مصر.

وشملت الاستعدادات وضع خطة تأمينية موسعة بإشراف اللواء الدكتور حسن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد، واللواء جميل حسن مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، واللواء حسام إبراهيم حكمدار المديرية، واللواء عمر عيسوي مساعد مدير أمن الأقصر لفرقة الجنوب بإسنا وأرمنت، وبمشاركة القيادات الأمنية ومختلف القطاعات والإدارات المعنية.

وتستهدف الخطة إحكام السيطرة الأمنية بمحيط الدير والطرق والمحاور المؤدية إليه، من خلال نشر الخدمات الأمنية وتكثيف التواجد الشرطي، بمشاركة قوات الأمن المركزي والتدخل السريع والبحث الجنائي وخبراء المفرقعات، مع تنفيذ عمليات تمشيط وفحص مستمرة للمناطق المحيطة بالدير والأماكن التي تشهد تجمعات للزائرين.

كما تتضمن الإجراءات الاستعانة بالكلاب البوليسية المدربة على كشف المفرقعات، وفحص السيارات والمناطق المحيطة بمقر الاحتفالات، والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو أجسام يشتبه في خطورتها، مع استمرار المتابعة الأمنية طوال أيام المناسبة.

وفي ملف المرور، جرى التنسيق بين إدارة الحماية المدنية وإدارة مرور الأقصر، بقيادة العميد أحمد مرعي مدير الإدارة، والعقيد شريف حلمي وكيل الإدارة، لوضع ترتيبات تضمن تنظيم حركة السيارات على الطرق المؤدية إلى الدير، ومنع التكدسات المرورية، مع تكثيف انتشار الأوناش لرفع المركبات المتروكة التي قد تعوق حركة السير.

وامتدت الاستعدادات إلى التنسيق مع مسؤولي الدير لمراجعة منظومة كاميرات المراقبة والتأكد من جاهزيتها وكفاءتها، وربطها بغرفة العمليات المختصة بمتابعة الاحتفالات، بما يتيح سرعة رصد أي مستجدات والتعامل معها.

ومن المنتظر أن تستمر احتفالات ذكرى الشهيد العظيم مارجرجس بديره في الرزيقات خلال الفترة من 10 إلى 16 نوفمبر، الموافق الأول وحتى السابع من شهر هاتور بالتقويم القبطي، لإحياء ذكرى تكريس أول كنيسة باسم الشهيد مارجرجس بمدينة اللد بفلسطين.

ويرتبط دير مارجرجس بالرزيقات بتاريخ طويل، إذ تعود نشأته، وفقا لبعض الروايات التاريخية، إلى الفترة ما بين عامي 1850 و1870، بينما تشير روايات أخرى إلى وجوده قبل عام 1896، خلال عهد الأنبا مرقس أسقف كرسي إسنا آنذاك، كما تناولت بعض المراجع التاريخية الدير، من بينها كتابا «تحفة السائلين» و«دليل المتحف القبطي».

وتحظى احتفالات مارجرجس الرزيقات بمكانة خاصة لدى المواطنين، حيث تتحول المنطقة سنويا إلى مقصد لآلاف الزائرين من المسلمين والأقباط، في مناسبة تعكس روابط المحبة والتآخي والتعايش بين أبناء الشعب المصري.