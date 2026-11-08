الحرس الثوري الإيراني: واشنطن لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي على طهران

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، حسين محبي، أن الولايات المتحدة لن تتمكن من فرض حصار اقتصادي على إيران، مشيراً إلى أن بلاده اتخذت جميع التدابير اللازمة لتعزيز علاقاتها مع الدول المجاورة.

تأتي تصريحات المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني في ظل تصاعد الضغوط الأمريكية على طهران، وتوسيع واشنطن إجراءاتها الرامية إلى تقييد حركة التجارة والإمدادات الإيرانية، بالتزامن مع استمرار التوتر العسكري في المنطقة ومضيق هرمز.

وفي هذا السياق، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إطلاق قوة المهام «البوابة الحديدية» (Task Force Iron Gate)، بهدف الحد من نقل الأسلحة والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين، استكمالا للحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية.

وتؤكد “طهران” أن هذه الإجراءات لن تحقق أهدافها في شل الاقتصاد الإيراني أو قطع طرق التجارة، مشيرة إلى اعتمادها على علاقاتها مع الدول المجاورة لتجاوز الضغوط الاقتصادية. وتتمسك إيران كذلك بضرورة رفع الحصار الأمريكي عن موانئها وإعادة فتح مضيق هرمز ضمن شروطها المطروحة لإنهاء الحرب، في وقت تتواصل فيه الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين بوساطة إقليمية دون التوصل إلى اتفاق نهائي.