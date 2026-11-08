تعليم الأقصر يحصد 4 مراكز جمهورية في مسابقات التربية الاجتماعية

حققت مديرية التربية والتعليم بالأقصر أربعة مراكز جمهورية متقدمة في مسابقات توجيه التربية الاجتماعية على مستوى الجمهورية، في تأكيد جديد على تميز الكوادر التربوية والاجتماعية بالمحافظة.

جاء ذلك وفقًا لتوجيهات السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبقيادة السيد أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، حيث أسفرت نتائج المسابقات عن تحقيق المراكز التالية:

- المركز الأول جمهوريًا في مسابقة الرائد العام المثالي للمرحلة الابتدائية، وحصدته هالة محمد عبده محمد، مدير مدرسة الشهيد محمد رأفت الصن النموذجية المتقدمة، التابعة لإدارة أرمنت التعليمية.

- المركز الثاني جمهوريًا في مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي للمرحلة الابتدائية، وحصدته سحر محمد أحمد الصغير، بمدرسة الحسينات الابتدائية التابعة لإدارة الطود التعليمية.

- المركز الخامس جمهوريًا في مسابقة الأخصائي الاجتماعي المثالي للمرحلة الثانوية، وحققه سيد مرتضى علي، بمدرسة التحرير الثانوية التابعة لإدارة الطود التعليمية.

- المركز التاسع جمهوريًا في مسابقة الرائد العام المثالي للمرحلة الإعدادية، وحققته مريانا راجي وأقيم، مدير مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات التابعة لإدارة الأقصر التعليمية.

ومن جانبه، أعرب السيد أسامة حمدان عن اعتزازه بهذا الإنجاز، مشيدًا بما يعكسه من جهد متميز للعاملين بمجال التربية الاجتماعية، وحرصهم على الارتقاء بالأنشطة التربوية وتفعيل أدوارها داخل المدارس.

كما وجّه وكيل الوزارة رسالة شكر وتقدير إلى رفاعي سيد أحمد، موجه عام التربية الاجتماعية بالمديرية، تقديرًا لجهوده في متابعة العمل بالتوجيه، ودعم المشاركين في المسابقات، وصولًا إلى تحقيق هذه النتائج المشرفة.