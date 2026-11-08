جاسبريني يعلن دخول روما سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي: لا ضرر من الحلم

أكد جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، أن فريقه أصبح ضمن دائرة المنافسة على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم، عقب الفوز الكبير على ساسولو بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء أمس، السبت، مشيدًا بالتطور الهجومي الذي شهده الفريق وقدرة لاعبيه على التسجيل بطرق مختلفة.

واستعاد روما توازنه سريعًا بعد خسارته أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 2-3 في دوري أبطال أوروبا، بعدما فرط في تقدمه بهدفين خلال مواجهة منتصف الأسبوع، ليقدم أداءً قويًا أمام ساسولو ويحصد ثلاث نقاط مهمة على ملعبه.

وسجل أهداف روما كل من ماريو هيرموسو ودونييل مالين ورودريجو مورا، ليؤكد الفريق قدرته على تجاوز الإخفاق الأوروبي والعودة سريعًا إلى طريق الانتصارات.

جاسبريني يشيد بالأداء الهجومي لروما

وقال جاسبريني، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا» عقب المباراة: «قدم بعض اللاعبين مستويات قوية للغاية؛ من بينها هدف رائع لهيرموسو منحنا التقدم. لم تكن المباراة سهلة أمام فريق تكتل دفاعيًا، لكننا لعبنا بجودة كبيرة».

وأضاف المدرب الإيطالي أن روما شهد تطورًا واضحًا على المستوى الهجومي خلال الموسم الحالي، بعدما أصبح الفريق أكثر قدرة على الوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف من خلال أكثر من لاعب وبأساليب متنوعة.

وأوضح: «أصبحنا نسجل أهدافًا كثيرة بطرق مختلفة وعن طريق لاعبين مختلفين. كما أصبحنا أعلى حدة وثقة، فقد سجل هيرموسو هدفًا يشبه أهداف المهاجمين، وقدم ماتيا سولي أداءً استثنائيًا. وحتى عندما خسرنا، فقد سجلنا أهدافًا كثيرة».

الفوز على ساسولو ليس مجرد رد فعل للخسارة الأوروبية

ورفض جاسبريني اعتبار الانتصار على ساسولو مجرد رد فعل من لاعبيه عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد، مؤكدًا أن النتيجة تعكس التطور الذي يشهده الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وأشار المدرب إلى أن خسارتي روما أمام ريال مدريد ومانشستر يونايتد جاءتا بعد تقديم مستويات قوية أمام منافسين من الصف الأول، معتبرًا أن الفريق يمتلك العديد من المؤشرات الإيجابية التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

جاسبريني: روما ضمن المنافسين على لقب الدوري الإيطالي

وتحدث المدير الفني لروما عن طموحات فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي، مؤكدًا أن الموسم الحالي يمنح فريقه فرصة للحلم ومنافسة كبار المسابقة، دون المبالغة في التوقعات أو وضع ضغوط إضافية على اللاعبين.

وقال جاسبريني: «من الممتع خوض منافسات هذا الموسم. ينبغي ألا نخدع أنفسنا أو نشعر بخيبة أمل... ولا ضرر من الحلم، خصوصًا في ظل المشوار الذي نقدمه. لا أعرف إلى أي مدى يمكننا الوصول».

وأضاف: «كما يقول الجميع، إنتر هو الفريق الأوفر حظًا للفوز باللقب، لكن بقية الفرق، ومن بينها روما، ضمن دائرة المنافسة، ويمكنها الحصول على فرصها».

جاسبريني يضع إنتر ولاتسيو ضمن حسابات المنافسة

ولم يحصر جاسبريني المنافسة على لقب الدوري الإيطالي بين إنتر وروما فقط، بل أشار إلى أن لاتسيو يمتلك أيضًا مقومات المنافسة، بعدما حقق تسعة انتصارات في آخر عشر مباريات خاضها.

وأوضح مدرب روما أن تعثر إنتر خلال الجولات المقبلة قد يفتح الباب أمام بقية المنافسين للاقتراب من القمة وزيادة حظوظهم في الصراع على اللقب.

واختتم تصريحاته قائلًا: «لاتسيو فاز بـ9 من مبارياته الـ10 الأخيرة، ولذلك فهو أيضًا ضمن المنافسين. وإذا تعثر إنتر قليلًا، فسيكون بإمكان الجميع الحلم ومحاولة منافسته».

وتعكس تصريحات جاسبريني ارتفاع سقف طموحات روما هذا الموسم، بعدما بدأ الفريق في إظهار شخصية هجومية أكثر قوة وثقة، ليؤكد مدربه أن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي لم تعد حلمًا بعيد المنال، بل هدفًا يمكن السعي إليه مع استمرار النتائج الإيجابية.