انتقادات حادة لمورينيو بعد فوز ريال مدريد على روما.. بينيتو يحذر من تكرار الأزمات

رغم فوز ريال مدريد على روما الإيطالي بنتيجة 4-3، في مواجهة مثيرة شهدت تقلبات عديدة، فإن الانتصار لم ينهِ التساؤلات بشأن مستوى الفريق تحت قيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، بعدما كشفت المباراة عن استمرار بعض المشكلات الدفاعية وصعوبة استعادة الكرة وفرض السيطرة على مجريات اللعب.

وأطلق ألفارو بينيتو، لاعب ريال مدريد السابق، تحذيرات بشأن تكرار هذه الأخطاء، معتبرًا أن الفريق قد يواجه صعوبات أكبر أمام المنافسين الأقوياء، إذا لم ينجح الجهاز الفني في معالجة أوجه القصور التي ظهرت خلال المواجهة الأوروبية.

بينيتو يحذر من تكرار أزمات ريال مدريد

تحدث بينيتو عن أداء ريال مدريد خلال تحليله للمباراة في برنامج «إل لارجيرو»، عبر إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، مؤكدًا أن ما حدث أمام روما يعكس مشكلات متكررة تحتاج إلى حلول واضحة، بدلًا من الاكتفاء بالاحتفال بنتيجة الفوز.

وقال لاعب ريال مدريد السابق: «إنه سيناريو موت متوقع، إذا لم تتغير الأمور، فستتكرر المشكلات نفسها».

وأوضح بينيتو أن الفريق عانى أمام منافس يجيد الاحتفاظ بالكرة وتجاوز الضغط، مشيرًا إلى أن السماح للمنافسين بالوصول إلى المرمى بسهولة قد يكلف ريال مدريد الكثير، خصوصًا عندما يواجه فرقًا تمتلك جودة هجومية كبيرة.

وأضاف: «من الصعب جدًا انتزاع الكرة من خصوم يمتلكون قدرة كبيرة على التحكم فيها، وإذا سمحت للمنافسين بالوصول إلى مرماك بسهولة، فسيعاقبك بعضهم».

فالفيردي وتشواميني في دائرة الانتقادات

ولم يقصر بينيتو انتقاداته على اختيارات التشكيل أو التعديلات التكتيكية التي يجريها مورينيو، بل امتدت ملاحظاته إلى مدى التزام اللاعبين بواجباتهم الدفاعية، خاصة العناصر التي تشغل المراكز الهجومية والمتقدمة.

وشدد لاعب ريال مدريد السابق على أن العمل من دون كرة يمثل جزءًا أساسيًا من مسؤوليات أي لاعب محترف، ولا يقل أهمية عن المهارات الفنية والقدرة على صناعة الفرص وتسجيل الأهداف.

وقال في هذا السياق: «جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قادرون على الركض من دون كرة. منافسوك في إسبانيا وأوروبا يفعلون ذلك أيضًا».

وخص بينيتو بالحديث خط الوسط، الذي يضم فيدي فالفيردي وأوريليان تشواميني، معتبرًا أن نجاح منظومة ريال مدريد يتطلب التزام جميع اللاعبين بالضغط والتحركات الدفاعية، حتى يتمكن الفريق من تحقيق التوازن بين استعادة الكرة وبناء الهجمات.

أردا جولر وبرناردو سيلفا.. حلول هجومية تحتاج إلى توازن

وأشار بينيتو إلى أن وجود لاعبين مثل أردا جولر وبرناردو سيلفا يمكن أن يمنح ريال مدريد حلولًا إضافية في الاستحواذ وتدوير الكرة وصناعة اللعب، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الاعتماد على العناصر الهجومية يجب ألا يكون على حساب التوازن الدفاعي.

وأوضح أن غياب الالتزام الدفاعي من بعض اللاعبين في الخط الأمامي يضع ضغطًا إضافيًا على بقية عناصر الفريق، ويجعل مهمة استعادة الكرة أكثر صعوبة، حتى مع وجود لاعبين يمتلكون قدرات بدنية وفنية كبيرة في وسط الملعب.

وأضاف: «إذا لم يؤدِ اللاعبون في الخط الأمامي واجباتهم، فلن ينجح الأمر أمام الفرق الجيدة، حتى مع وجود فالفيردي وتشواميني».

وتابع أن هذه المشكلة قد تمر دون عواقب حاسمة في بعض مباريات الدوري الإسباني، لكنها تصبح أكثر خطورة في دوري أبطال أوروبا، حيث تستغل الفرق الكبرى المساحات والأخطاء الدفاعية بصورة أكثر فاعلية.

وقال بينيتو: «إذا كان هناك لاعبان أو ثلاثة لا يقومون بواجباتهم الدفاعية، فقد يؤثر ذلك عليك في 80% من مباريات الدوري الإسباني، لكن في دوري أبطال أوروبا ستكون العواقب أكثر قسوة».

إندريك يفرض نفسه.. وبينيـتو يطالب مورينيو بمنحه فرصة

على الجانب الآخر، برز المهاجم البرازيلي إندريك باعتباره أحد أبرز المستفيدين من مواجهة روما، بعدما قدم أداءً لافتًا رغم مشاركته لدقائق محدودة، وهو ما دفع بينيتو إلى المطالبة بمنحه فرصة أكبر في المباريات المقبلة.

وأشاد لاعب ريال مدريد السابق بالقوة البدنية التي أظهرها المهاجم البرازيلي، مؤكدًا أنه استغل الوقت المتاح له بصورة جيدة ونجح في ترك انطباع إيجابي خلال مشاركته.

وقال بينيتو عن إندريك: «لقد استحق أن يلعب، إنه يتمتع بقوة بدنية كبيرة، مقارنة بالدقائق القليلة التي حصل عليها خلال 15 دقيقة، قدم عرضًا مميزًا وفرض نفسه بقوة».

ويرى بينيتو أن المستوى الذي قدمه اللاعب يمنحه أحقية الحصول على فرصة أكبر، خاصة أن استمرار المنافسة بين عناصر الفريق يتطلب مكافأة اللاعبين الذين يثبتون قدرتهم على تقديم الإضافة عند المشاركة.

مورينيو أمام اختبار جديد لمعالجة أخطاء ريال مدريد

لم تتوقف رسالة بينيتو عند الإشادة بإندريك، بل وجه دعوة واضحة إلى مورينيو لمنح المهاجم البرازيلي فرصة في التشكيل، معتبرًا أن ما قدمه خلال مواجهة روما يستحق التقدير.

واختتم موقفه قائلًا: «على مورينيو واجب أخلاقي بأن يضع إندريك في التشكيلة».