فينيسيوس جونيور يغيب 4 مباريات عن ريال مدريد بسبب الإيقاف ويواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو

يغيب لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن أربع مباريات، من بينها مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة، تنفيذًا لعقوبة الإيقاف الموقعة عليه على خلفية طرده خلال مباراة فريقه أمام فياريال، مساء السبت الماضي، بعد واقعة شد شعر لاعب فياريال ناثان ساليبا والاحتجاج الذي أعقبها، وفقًا لصحيفة «آس» الإسبانية.

وقررت الجهة المختصة إيقاف فينيسيوس مباراتين بسبب واقعة شد الشعر، بدلًا من مباراة واحدة، إلى جانب إيقافه مباراتين إضافيتين بسبب وصف سلوكه عقب حصوله على البطاقة الحمراء بأنه «عدواني»، ليصل إجمالي مدة الإيقاف إلى أربع مباريات.

ولم تكن العقوبة مفاجئة لريال مدريد، إذ توقع النادي الإسباني فرض عقوبة مشددة منذ أيام، لكنه كان يأمل في اقتصار الإيقاف على مباراتين فقط.

وشهدت الدقيقة السبعون من المباراة إمساك فينيسيوس بشعر ساليبا، خلال بداية هجمة مرتدة انتهت بتسجيل هدف. ولم تُلاحظ الواقعة في البداية، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد، ما أدى إلى تغيير مجريات اللعب.

واكتفى الحكم دياز دي ميرا إسكوديروس بمراجعة لقطتين قبل إشهار البطاقة الحمراء المباشرة في وجه فينيسيوس، وإلغاء الهدف.

ومن المقرر أن يشارك فينيسيوس في مباراة فريقه أمام روما الليلة، على أن تقتصر مشاركاته بعد ذلك، حتى فترة التوقف الدولي المقبلة، على مباريات دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف ريال مدريد لايبزيج الأسبوع المقبل، قبل أن يحل ضيفًا على أيك أثينا في الأسبوع الأول من نوفمبر.

وفي المقابل، سيغيب فينيسيوس عن مباريات فريقه أمام إشبيلية وبرشلونة وراسينج سانتاندير وفالنسيا، على أن يعود إلى منافسات الدوري الإسباني في الجولة الثالثة عشرة، يوم 21 نوفمبر.

أ إ م - ك ف