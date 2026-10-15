ثنائي ريال مدريد البديل يحرج مبابي وفينيسيوس بعد التألق أمام روما

حقق ريال مدريد فوزًا مثيرًا على حساب روما بنتيجة 4-3، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما نجح الفريق الملكي في قلب تأخره بثلاثة أهداف مقابل هدفين إلى انتصار صعب، ليواصل نتائجه الإيجابية في البطولة القارية.

وشهدت المباراة تألق الثنائي البديل كارلوس إسبي وإندريك فيليبي، بعدما أسهم اللاعبان في عودة ريال مدريد، حيث سجل إسبي الهدف الثاني للفريق الملكي، قبل أن يضيف إندريك الهدف الثالث، ليمنحا فريقهما دفعة قوية في مواجهة روما.

إسبي وإندريك يتفوقان على مبابي وفينيسيوس

وفرض تألق الثنائي الشاب نفسه على المشهد داخل ريال مدريد، بعدما كشفت الأرقام عن امتلاكهما معدلات تهديفية مميزة خلال الموسم الحالي، إذ يسجل كارلوس إسبي هدفًا كل 13 دقيقة، ليصبح صاحب أفضل معدل تهديفي في الفريق، بينما يأتي إندريك في المركز الثاني بمعدل هدف كل 35 دقيقة.

ووضعت هذه الأرقام الثنائي الهجومي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي تحت ضغط، خاصة في ظل الانتقادات التي تعرض لها اللاعبان بسبب مستوياتهما خلال الفترة الأخيرة، مقارنة بما يقدمه البدلاء عند حصولهم على فرصة المشاركة.

مبابي هداف ريال مدريد وفينيسيوس يعاني

ورغم الانتقادات التي تطارده، لا يزال الفرنسي كيليان مبابي يتصدر قائمة هدافي ريال مدريد هذا الموسم، بعدما سجل 9 أهداف في مختلف المسابقات، لكنه لم يقدم حتى الآن المستوى المنتظر منه بشكل مستمر، وفقًا للتوقعات المعقودة عليه منذ انضمامه إلى الفريق الملكي.

في المقابل، يمر البرازيلي فينيسيوس جونيور بفترة صعبة على المستوى التهديفي، بعدما اكتفى بتسجيل هدف واحد منذ بداية الموسم، إلى جانب تقديم 3 تمريرات حاسمة، وهو ما يزيد الضغوط عليه في ظل المنافسة القوية داخل الخط الأمامي للفريق.

ويمنح تألق إسبي وإندريك الجهاز الفني لريال مدريد خيارات هجومية إضافية، كما يفتح الباب أمام منافسة قوية على مراكز التشكيل الأساسي، في ظل سعي الفريق الملكي لمواصلة انتصاراته والمنافسة بقوة على لقب دوري أبطال أوروبا.