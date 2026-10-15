رابطة الأندية تقرر إيقاف إبراهيم صلاح مدرب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيه للطرد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري ORA وذلك طبقًا للائحة المسابقات ولائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة لموسم 2026-2027.

وجاءت العقوبات على النحو التالي:

مباراة القناة والمصري :

إيقاف محمد سيد محمد مخلوف، لاعب فريق المصري، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

مباراة الزمالك و الأهلي :

إيقاف إبراهيم صلاح عبد الفتاح، المدرب العام لفريق الزمالك، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 10000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق لجماهير الفريق المنافس.

توجيه لفت نظر وتوقيع غرامة مالية على النادي الأهلي قيمتها 100 ألف جنيه وذلك بسبب السباب الجماعي من جماهير الفريق لجماهير الفريق المنافس.

مباراة المقاولون العرب وزد أف سي

إيقاف محمد إسماعيل حامد، لاعب فريق المقاولون العرب، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

إيقاف محمد أحمد عبد العزيز لاعب فريق زد أف سي، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مباراة بيراميدز و سيراميكا كليوباترا

إيقاف أحمد رمضان عبده محمد لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث.

إيقاف جاستن أرثر، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة البنك الأهلي وطلائع الجيش

إيقاف خالد سرحان علي سطوحي، لاعب فريق طلائع الجيش، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الاتحاد والجونة

إيقاف أوجو صامويل، لاعب فريق الجونة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 2500 جنيه؛ وذلك للطرد بسبب حصوله على إنذارين في نفس المباراة.

مباراة السويس بتروجيت ووادي دجلة

إيقاف محمد رجب محمود، لاعب فريق وادي دجلة، مباراة، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب حصوله على الأنذار الثالث.

إيقاف محمد عبد العاطي محمد لاعب فريق وادي دجلة، مباراتين، وتوقيع غرامة مالية عليه قيمتها 5000 جنيه؛ وذلك بسبب الطرد للعب العنيف.

مع تطبيق المادة 54 من لائحة مسابقة دوري ORA لموسم 2026-2027، الخاصة بحالات الإنذارات على الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين.