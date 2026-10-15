كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن اتجاه إدارة القلعة الحمراء لإعارة عبد الله أقطاي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل تراجع مشاركاته مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

الأهلي يحسم موقف عبد الله أقطاي من الرحيل في يناير

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي ترى أن خروج اللاعب على سبيل الإعارة قد يمنحه فرصة أكبر للمشاركة في المباريات، خاصة مع صعوبة حصوله على دقائق لعب منتظمة، بسبب المنافسة القوية في الخط الهجومي للفريق.

وأشار المصدر إلى أن اعتماد الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على الثنائي سفيان بن جديدة ومنصف بقرار في مركز الهجوم، ساهم في تراجع ترتيب عبد الله أقطاي ضمن الخيارات المتاحة أمام الجهاز الفني، ليصبح الخيار الثالث في حسابات المدرب.

وأضاف أن استمرار الوضع الحالي قد يؤثر على تطور اللاعب واكتسابه الخبرات اللازمة، وهو ما يدفع إدارة النادي إلى دراسة إعارته في يناير، بهدف منحه فرصة المشاركة بصورة أكبر، والحفاظ على مستواه الفني خلال المرحلة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الأهلي لتحقيق أفضل استفادة من عناصر الفريق، سواء من خلال الاعتماد عليهم داخل الملعب أو إتاحة الفرصة أمامهم لخوض تجارب جديدة تساعدهم على التطور والعودة بمستويات أفضل.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة حسم التفاصيل المتعلقة بمستقبل عبد الله أقطاي، سواء بشأن وجهته المحتملة أو مدة الإعارة، تمهيدًا لاتخاذ القرار النهائي قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.