عاد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، لإثارة التساؤلات حول موقفه من النادي الإسماعيلي، بعدما نشر رسالة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وجهها إلى جون إدوارد.

وتأتي الرسالة في ظل حالة من الجدل التي أثارها تركي آل الشيخ خلال الساعات الماضية، بعدما نشر اسم الإسماعيلي، ثم شارك قميص النادي عبر خاصية «ستوري» على حسابه، ما فتح الباب أمام تكهنات جماهير الدراويش بشأن إمكانية وجود تحرك لدعم النادي أو الاستثمار فيه.

وكتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يامسهل … متزعلنيش منك يا جون ».

وزاد المنشور من تساؤلات جماهير الإسماعيلي حول طبيعة التحركات المرتبطة بالنادي، خاصة مع تفاعل الجماهير مع منشورات آل الشيخ الأخيرة، وترقبهم أي خطوة محتملة بشأن دعم الدراويش أو الاستثمار في النادي.

ولم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن وجود اتفاق أو تحرك فعلي للاستثمار في الإسماعيلي، وسط ترقب لما ستكشف عنه الساعات المقبلة من تطورات.