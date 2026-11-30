كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن مفاجأة بشأن احتمالية دخول النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب فريق ميلان الإيطالي، دائرة اهتمامات النادي الإسماعيلي، في إطار التحركات المرتبطة بمشروع استثماري محتمل داخل قلعة الدراويش.

وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إذا تم الاتفاق مع الإسماعيلي.. المستثمر العربي منح جون إدوارد الضوء الأخضر للتفاوض مع مودريتش من إي سي ميلان، في حالة تأهل الإسماعيلي للممتاز».

وتأتي هذه التصريحات عقب حالة الجدل التي أثارها المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، بعدما نشر كلمة «الإسماعيلي» عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، دون الكشف عن تفاصيل أو توضيح طبيعة الخطوة المرتقبة.

ولم يتوقف الأمر عند هذا المنشور، إذ عاد آل الشيخ ونشر صورة لقميص النادي الإسماعيلي عبر خاصية «الستوري»، قبل أن ينشر صورة للنجم الكرواتي لوكا مودريتش عبر حسابه على «فيسبوك»، وعلق عليها بعبارة: «الدهن في العتاقي»، مرفقًا بها الرموز التعبيرية 🤷🏻‍♂️🙃😎⚽️.

وأثارت منشورات آل الشيخ، بالتزامن مع ما كشفه إبراهيم فايق، تساؤلات جماهير الإسماعيلي بشأن احتمالية وجود تحركات لدعم النادي أو الاستثمار فيه، وإمكانية التفاوض مع نجم ميلان الإيطالي حال إتمام الاتفاق وتأهل الدراويش إلى الدوري الممتاز.

وتترقب جماهير الإسماعيلي اتضاح حقيقة هذه الأنباء، في ظل الآمال بعودة النادي إلى الواجهة والمنافسة مجددًا، وسط حديث عن احتمالية الاستعانة بأسماء كروية عالمية في المرحلة المقبلة.