شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، كمُتحدث رئيسي، في النسخة الأولى من قمة فوربس الشرق الأوسط، التي تُعقد تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت عنوان "بناء المستقبل – مصر"، بالمتحف المصري الكبير، وتستمر فعالياتها على مدار يومي 29 و30 نوفمبر الجاري.

واستهل شريف فتحي كلمته الافتتاحية بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث الوراق الذي شهدته مصر خلال الأيام الماضية.كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي حالت ارتباطات وأولويات العمل دون مشاركته في القمة، معرباً عن تمنيات دولته للمشاركين بالتوفيق، وأن تشهد القمة مناقشات بناءة وناجحة.

التوازن بين الأصالة والتطور التكنولوجي

وفي هذا الإطار، أكد شريف فتحي على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على الأصالة ومواكبة التطور التكنولوجي، ولا سيما في ظل التوسع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة الحفاظ على هويتنا وتقاليدنا وعاداتنا وما يُميزنا، في ظل التوجه نحو استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجية موحدة للجميع، سواء في البرمجيات، أو منهجيات العمل، أو أساليب التفكير، أو النماذج المالية والتنبؤية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً أمام مختلف القطاعات.

وأضاف أن قطاع السياحة بصفة خاصة يحرص على الحفاظ على قيمته الأصيلة وهويته المميزة، حتى وإن تطلب ذلك التريث في استخدام بعض أنواع التكنولوجيا الحديثة المُستخدمة في هذا المجال، بما يضمن عدم فقدان ما يُميز التجربة السياحية من خصوصية وتفرد.

وحول أهمية التخطيط طويل المدى، أوضح الوزير أن التخطيط للمستقبل يشبه التقاط صورة حالية للحاضر بهدف استشراف ما قد يحدث خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة، اعتماداً على المعطيات المتاحة حالياً، لافتاً إلى أن نجاح التخطيط طويل المدى يتطلب أن تكون الفرضيات التي يستند إليها مرنة وواقعية وقابلة للتعديل وفقاً للمتغيرات.

وأكد الوزير على ضرورة وجود قدرة على مواكبة التغيير ومواصلة التخطيط وعدم التخلي عنه أو البدء في التخطيط من جديد مع كل تغيير، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات جيوسياسية وأزمات اقتصادية متلاحقة وتطورات تكنولوجية متسارعة، مشدداً على أهمية التكيف مع هذه المتغيرات من خلال تحديث المعطيات والفرضيات التي يقوم عليها التخطيط، بما يضمن استمراريته وفاعليته.

واختتم شريف فتحي كلمته الافتتاحية بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في هذه القمة الهامة، متمنياً أن تسهم جلساتها في طرح أفكار ورؤى مثمرة، وأن تتجدد اللقاءات في مثل هذه الفعاليات المهمة.

وعقب الجلسة الافتتاحية، شارك السيد الوزير، في جلسة نقاشية بعنوان "بناء عهد جديد لمصر: تحويل الطموحات إلى إنجازات وطنية" "Building a New Era for Egypt: Transforming Ambition into National Progress,"، بمشاركة كل من السيد حسام الشاعر رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، والنائب محمد أبو العينين رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية بمجلس النواب، وأدار الجلسة الإعلامي رامي رضوان.

وتناولت الجلسة عدداً من الموضوعات المُتعلقة بمستقبل قطاع السياحة في مصر، من بينها استراتيجية الدولة للتوسع في البنية التحتية، ولا سيما زيادة الطاقة الفندقية، والاستثمار في العنصر البشري، وتطوير أدوات التسويق السياحي في ضوء التحولات التكنولوجية المتسارعة.

وفي حديثه، استعرض الوزير رؤية الاستراتيجية الحالية للوزارة والتي ترتكز على إبراز التنوع السياحي الذي ليس له مثيل والذي يُعد أهم ما يميز المقصد السياحي المصري، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إبراز هذا التنوع وتطوير مختلف المنتجات والأنماط السياحية، والتعامل مع كل نمط سياحي باعتباره منتجاً مستقلاً قابلًا للتطوير والتسويق، بما يُسهم في إطالة مدة إقامة السائح، وتشجيعه على تكرار الزيارة، وزيادة حجم إنفاقه خلال رحلته.

وأضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى 20 مليون سائح بنهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن مصر حققت خلال العام الماضي نمواً في كل من أعداد السائحين الوافدة إليها والعائدات السياحية رغم التحديات الإقليمية، مؤكداً على أهمية مواصلة تحقيق النمو في أعداد السائحين بالتوازي مع تعظيم العائدات السياحية، بما يضمن تحقيق قيمة اقتصادية أكبر من النشاط السياحي.

وأوضح أن زيادة الطلب السياحي على زيارة مصر ساهم في رفع القيمة السوقية لبعض الخدمات السياحية مثل أسعار بعض المنشآت الفندقية التي كانت تعرض خدماتها بقيمة أقل مما تستحقه، لتتمكن من تحقيق أسعار تعكس القيمة الحقيقية لها.

وأكد الوزير على أن الاستثمار في العنصر البشري يُمثل أحد أهم الأولويات لبناء مستقبل قطاع السياحة، مثمناً أهمية الحفاظ على الكوادر المصرية المدربة، في ظل تزايد الطلب عليها للعمل بالخارج، إلى جانب الاهتمام بالتدريب المستمر للعاملين بالقطاع، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، من خلال الدمج بين برامج التدريب الإلكتروني والتدريب العملي والحضوري، بما يضمن رفع كفاءة العاملين والحفاظ على مستوى جودة الخدمات السياحية المقدمة.

وفيما يتعلق بالتسويق السياحي، أوضح الوزير أن أدوات التسويق السياحي شهدت تغيراً كبيراً في ظل التطور التكنولوجي واستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح من الممكن تحديد الفئات المستهدفة بدقة أكبر وفقاً لاهتمامات السائحين وخصائصهم العمرية ومواقعهم الجغرافية، بما يُسهم في توجيه الرسائل الترويجية بصورة أكثر فاعلية.

وأشار إلى أن الحملات الترويجية والتسويقية التي نفذتها الوزارة خلال العام الجاري حققت نحو 4.2 مليار ظهور، وأكثر من 540 مليون مشاهدة كاملة للإعلانات التسويقية، وما يزيد على 20 مليون تفاعل، مثمناً أهمية التسويق الإلكتروني، ولا سيما ما يتيحه من إمكانية الوصول إلى الفئات المستهدفة بصورة أكثر دقة، من خلال رسائل تسويقية واضحة ومركزة تُبرز التنوع السياحي المصري، وتسهم في الترويج لمختلف الأنماط والمنتجات السياحية التي تتمتع بها مصر.

وعن المقترحات الخاصة بإنشاء مصر منصة موحدة للحجز السياحي، أكد الوزير على أن السياحة تعتمد في الأساس على القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون لديه مثل هذه المنصات والأدوات المتنوعة للحجز والتسويق، بما يتيح له الوصول إلى السائحين من خلال قنوات وأساليب مختلفة، مشيراً إلى أن دور الدولة يتمثل في الترويج لمصر كوجهة سياحية متكاملة وإبراز صورتها ورؤيتها السياحية، دون منافسة مع القطاع الخاص، مع القيام بدورها الرقابي والتنظيمي، والتنسيق معه لضمان الالتزام بقواعد المنافسة العادلة والتدخل عند حدوث أي ممارسات من شأنها الإخلال بها.

وفيما يتعلق بالاستثمار السياحي وخاصة الفندقي لزيادة الطاقة الفندقية في مصر، أكد الوزير على أن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بتشجيع الاستثمارات السياحية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بمستهدفات الدولة للاستفادة من الحوافز الاستثمارية المختلفة، ولافتاً إلى أن مصر لديها خريطة استثمارية تتضمن المناطق الواعدة للاستثمار السياحي بمختلف المحافظات، وتحدد احتياجات كل منطقة من الغرف الفندقية، وكذلك التوقيتات المستهدفة لإضافة هذه الطاقة الفندقية.

وأوضح أن تحويل هذه الخريطة إلى فرص استثمارية حقيقية يرتبط بمدى توافق المشروعات مع مستهدفات الدولة، لافتاً إلى ارتفاع الطلب على الفنادق ذات تصنيف الأربع والخمس نجوم مقارنة بالفنادق ذات التصنيفات الأقل.

وأشار الوزير إلى أنه تم تقنين أنماط جديدة من وحدات الإقامة السياحية، وفقاً لضوابط تضمن توافر معايير الأمن والسلامة والنظافة للسائحين، مؤكداً على أهمية مراعاة تأثير هذه الأنماط على السوق المحلي على المدى الطويل، بما لا يؤدي إلى زيادة الأعباء على المواطنين أو ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات السكنية المخصصة لهم.

وأكد الوزير على أن الفنادق ستظل هي النمط الأساسي للإقامة السياحية في مصر، لا سيما في ضوء اعتماد جانب كبير من الحركة السياحية الوافدة على المجموعات السياحية الكبيرة، التي يناسبها نمط الإقامة الفندقية ويُسهم في استيعاب أعداد أكبر من السائحين.

وتحدث شريف فتحي عما رصدته العديد من المواقع والمنصات العالمية من مؤشرات إيجابية بشأن المقصد السياحي المصري، ومن أبرز الملاحظات التي يعكسها السائحون تقديرهم للتنوع السياحي الذي تتمتع به مصر، وما تقدمه من تجربة سياحية أصيلة، بالإضافة إلى تحول مصر تدريجياً نحو السياحة الفاخرة التي تسهم في زيادة الإنفاق السياحي.

وأكد على أن الهدف ليس تحويل مصر إلى مقصد للسياحة الفاخرة فقط، بل إن ما تتمتع به من حجم وتنوع في المنتجات السياحية، وموسمية ممتدة على مدار العام، يجعلها قادرة على تلبية مختلف شرائح السائحين وميولهم، بما يسهم في تعظيم العائدات السياحية، مشيراً إلى حرص الوزارة على التأكد من تقديم خدمات سياحية تتناسب قيمتها مع ما يدفعه السائح، بما يحقق مفهوم القيمة مقابل المال (Value for Money).

واختتم شريف فتحي حديثه خلال الجلسة، بالتأكيد على أن مصر تتمتع بتجربة سياحية متنوعة وأصيلة، وهو ما يمثل أحد أهم عناصر تميزها وقدرتها على جذب السائحين.

