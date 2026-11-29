تحول حفل زفاف ابنة سياسي هندي إلى حدث استثنائي تصدر الاهتمام والتريند في الهند، بعدما استقطب نحو 400 ألف مدعو، في احتفال ضخم تجاوزت مظاهره المعتادة لحفلات الزواج، وتسبب في اختناقات مرورية واسعة النطاق بالقرب من موقع إقامته شرقي الهند.

وأقام السياسي الهندي أنانت سينغ حفل زفاف ابنته في ولاية بيهار، الأربعاء، وسط أجواء احتفالية بالغة الفخامة، بعدما وجه الدعوة إلى أعداد كبيرة من الأشخاص، شملت سكان قرى بأكملها، إلى جانب شخصيات سياسية وأصدقاء ومعارف من قطاعات مختلفة.

ولم يقتصر الحفل على مراسم الزواج والوليمة، بل امتد إلى فعاليات وتجهيزات ضخمة، جعلت المناسبة واحدة من أكثر حفلات الزفاف إثارة للجدل والاهتمام خلال الأيام الأخيرة.

بحسب المعلومات المتداولة عن الحفل، استعان منظمو المناسبة بنحو 500 طاهٍ لإعداد الطعام للضيوف الذين توافدوا بأعداد هائلة، وشملت قائمة الطعام أصنافاً نباتية متنوعة، إلى جانب تجهيز نحو 500 ألف قطعة من الحلويات والمعجنات.



