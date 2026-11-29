يعد الشوفان من الحبوب الكاملة التي يمكن إدخالها بسهولة في وجبات الإفطار، فهو يحتوي على الألياف الغذائية والمعادن المهمة، ويتميز بوجود نوع من الألياف القابلة للذوبان يُعرف باسم بيتا جلوكان، والذي يرتبط بعدد من الفوائد الصحية، خاصة فيما يتعلق بالكوليسترول والشعور بالامتلاء.

1. الشوفان قد يساعد على خفض الكوليسترول

يحتوي الشوفان على ألياف بيتا جلوكان القابلة للذوبان، والتي تساعد على تقليل امتصاص الكوليسترول في الجهاز الهضمي، وبالتالي قد تساهم في خفض مستويات الكوليسترول الضار عند تناولها ضمن نظام غذائي مناسب.

2. يعزز الشعور بالشبع

تساعد الألياف الموجودة في الشوفان على إبطاء عملية الهضم، ما قد يطيل الشعور بالامتلاء بعد تناول الوجبة، ولذلك يمكن أن يكون اختيارًا مناسبًا للإفطار بدلًا من بعض المنتجات الغنية بالسكر وقليلة الألياف.

3. يدعم صحة الجهاز الهضمي

تساهم الألياف الغذائية في تحسين حركة الأمعاء وزيادة حجم البراز، ما يساعد على تقليل فرص الإصابة بالإمساك عند تناولها مع كمية كافية من السوائل.

4. يحتوي على معادن مهمة

يوفر الشوفان عناصر غذائية مثل المغنيسيوم والزنك والفوسفور، إلى جانب فيتامين B1، وهي عناصر تدخل في وظائف متعددة بالجسم، من بينها إنتاج الطاقة وعمل الأعصاب والعضلات.

5. يمكن إدخاله في النظام الغذائي لمرضى السكري

يمكن أن يكون الشوفان الكامل الأقل معالجة جزءًا من النظام الغذائي لمرضى السكري، إذ تساعد أليافه على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، لكن حجم الحصة وطريقة التحضير يظلان مهمين.

ويفضل اختيار الشوفان غير المحلى بدلًا من الأنواع سريعة التحضير التي تحتوي على سكريات مضافة ونكهات صناعية.

طرق صحية لتناول الشوفان

يمكن تحضيره بالحليب أو الماء، وإضافة قطع الفاكهة والمكسرات والقرفة، كما يمكن استخدامه في إعداد البان كيك أو إضافته إلى الزبادي.

المصدر..harvard.edu