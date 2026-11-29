بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اتخاذ إجراءات صرف التعويضات والمساعدات لأسر ضحايا ومصابي ومتضرري حادث حريق الطريق الدائري بمنطقة الوراق، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتوفير الدعم العاجل للمتضررين، وسط تساؤلات بشأن الفئات المستحقة وقيمة المبالغ التي سيحصل عليها كل متضرر وآليات صرفها.

وأكدت الوزارة أن التعويضات لن تقتصر على أسر المتوفين فقط، وإنما تشمل المصابين بمختلف درجات إصابتهم، إلى جانب أصحاب السيارات التي تعرضت للتلف أو الاحتراق نتيجة الحادث، مع إتاحة بدائل لتعويض أصحاب المركبات عن خسائرهم.

من يستحق تعويضات حريق الوراق؟

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة فئات مستحقة للدعم والتعويضات، تشمل:

أولًا: أسر المتوفين

تقرر صرف تعويض مالي لأسرة كل متوفى في الحادث، مع تقديم شهادات استثمار تتيح توفير عائد مالي مستمر يساعد الأسر على تلبية احتياجاتها، من خلال المساهمات المقدمة من القطاع المصرفي.

ثانيًا: المصابون بالعجز الكلي

قررت الوزارة صرف تعويض مالي للمصابين الذين تسفر إصاباتهم عن عجز كلي، بالقيمة نفسها المقررة لأسر المتوفين، وفقًا لما أعلنته الوزارة.

ثالثًا: المصابون بمختلف درجات الإصابة

يشمل الدعم جميع المصابين في الحادث، وليس حالات العجز الكلي فقط، إذ أعلنت الوزارة صرف تعويض مالي للمصابين باختلاف درجات إصاباتهم، على أن يتم تحويل المبالغ مباشرة إلى حساباتهم.

رابعًا: أصحاب السيارات المتضررة

تعمل الوزارة على التفاوض لشراء سيارات من الفئة والنوع نفسيهما لتعويض أصحاب المركبات التي تعرضت للتلف أو الاحتراق، مع إتاحة الاختيار بين الحصول على سيارة بديلة من موديل العام الحالي أو الحصول على قيمتها المالية، وفقًا لرغبة المتضرر أو أسرته.

كم تبلغ قيمة التعويضات لكل أسرة أو مصاب؟

لم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي حتى الآن القيمة النهائية للتعويض الذي ستحصل عليه كل أسرة أو مصاب، موضحة أن تحديد المبالغ يتوقف على الانتهاء من حصر إجمالي المساهمات والتبرعات المقدمة لصالح المتضررين.

وقال الدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعي، إن أعلى قيمة للدعم ستُخصص لأسر المتوفين والمصابين بحالات العجز الكلي بالتساوي، مشيرًا إلى أن الوزارة لن تتمكن من تحديد نصيب كل حالة قبل إغلاق باب التبرعات وحصر إجمالي المبالغ.

وأضاف أن القطاع المصرفي خصص 60 مليون جنيه في صورة شهادات استثمار لصالح أسر الضحايا والمصابين، بما يوفر عائدًا ماليًا مستمرًا يساعدهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

هل يحصل أصحاب الموتوسيكلات والسيارات على تعويض؟

ومن الملفات المهمة التي شملتها إجراءات الدعم، تعويض المواطنين الذين فقدوا سياراتهم أو تضررت ممتلكاتهم جراء الحريق.

وأكدت وزارة التضامن بدء التفاوض لتوفير سيارات بديلة من الفئة والنوع نفسيهما، مع منح المتضرر حق الاختيار بين السيارة البديلة أو الحصول على مقابل مالي.

ويفتح ذلك الباب أمام أصحاب المركبات المتضررة، بما فيها الحالات التي تعتمد على المركبة في العمل وتوفير مصدر دخلها، للاستفادة من إجراءات التعويض، بشرط ثبوت ملكية المركبة وحصر الضرر وفق البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية.

ما الأوراق المطلوبة للحصول على التعويض؟

وفي إطار تسهيل الإجراءات على الأسر، شكلت وزارة التضامن فريقًا قانونيًا متخصصًا بالتنسيق مع وزارة العدل، لتقديم الخدمات القانونية مجانًا والمساعدة في استخراج المستندات المطلوبة.

ومن أبرز المستندات التي أشارت الوزارة إلى أهميتها مستند إعلام الوراثة، الذي يحدد الورثة المستحقين للحصول على التعويضات والمستحقات المالية الخاصة بالمتوفى.

كما أكدت الوزارة وجود فريق لخدمة المواطنين بمقر الهيئات التابعة لها في شارع المراغي بمنطقة العجوزة، لتلقي الاستفسارات وتذليل العقبات أمام الأسر المتضررة.

وخصصت الوزارة الخط الساخن رقم 16857 لتلقي الاستفسارات على مدار الساعة، إلى جانب رقم واتساب 01577786753.

أين تذهب التبرعات المقدمة لضحايا حريق الوراق؟

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن جميع المساهمات المالية والعينية المقدمة لأسر الضحايا والمصابين والمتضررين ستخضع لرقابة مالية وإدارية وقانونية، مع التعهد بالإعلان عن إجمالي المبالغ وأوجه توزيعها والمستحقين لها بكل شفافية.

كما أوضحت أن باب تقديم الدعم لا يزال مفتوحًا أمام المؤسسات ورجال الأعمال والمواطنين الراغبين في المساهمة، مشيرة إلى أن بنك ناصر الاجتماعي سيتولى حصر المبالغ المقدمة، تمهيدًا لإعلان التفاصيل النهائية في مؤتمر صحفي.

وبذلك، تتحدد خريطة التعويضات بين أسر المتوفين، والمصابين بمختلف درجات إصابتهم، وأصحاب المركبات المتضررة، بينما تظل القيمة النهائية التي سيحصل عليها كل مستحق مرتبطة بانتهاء حصر التبرعات والإعلان الرسمي عن قواعد التوزيع.