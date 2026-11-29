أكد الإعلامي عبدالناصر زيدان أن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، يمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الرياضة المصرية، معربًا عن تفاؤله بمستقبل أفضل للمنظومة الرياضية خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر" الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، سيكون نقطة تحول كبيرة في مسيرة الرياضة المصرية، وأملًا جديدًا لمستقبل أفضل للرياضة خلال المرحلة المقبلة".

وأضاف: "وزارة الشباب والرياضة تستعد للإعلان عن مشروع إنشاء 1500 ملعب جديد، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتكلفة تقترب من 6 مليارات جنيه".

وتابع: "أشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي على اهتمامه بالرياضة المصرية ومراكز الشباب، رغم انشغاله بالأحداث الأخيرة، وأرى أن مستقبل الرياضة المصرية يتجه نحو الأفضل".