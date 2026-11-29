أمر المرشد الأعلى الإيراني آية الله مجتبى خامنئي بإجراء تغييرات وإعادة هيكلة منظومة الاستخبارات في البلاد، وفقًا لما قاله رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، وذلك بعد حوادث شهدتها السنوات الأخيرة كشفت عن ثغرات كبيرة في المنظومة الأمنية والاستخباراتية في طهران.

قرارات جديدة من مجتبي خامنئي



وقال قاليباف، في مقطع فيديو نشره عبر تطبيق تليجرام يوم الأحد، إنه ينبغي على الحكومة عدم تأخير تعيين وزير دائم بمجرد انتهاء مراجعة التشريع الخاص بإعادة هيكلة المؤسسة من جانب مجلس صيانة الدستور.



وقُتل إسماعيل خطيب، آخر وزير للاستخبارات الإيرانية، في غارة إسرائيلية يوم 18 مارس من العام الجاري، ولم يُعيَّن خلف له حتى الآن.

وكان رجل الدين والسياسي المتشدد قد عمل في مكتب المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي، قبل أن يتولى قيادة جهاز الاستخبارات المدني في أغسطس 2021.



وأظهرت عمليات عدة مدى اختراق الاستخبارات الإسرائيلية داخل إيران، من بينها اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده عام 2020، وقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران عام 2024.



وتكشّف هذا الاختراق بصورة أكبر خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو 2025، عندما ساعد عملاء إسرائيليون داخل إيران في استهداف منظومات الدفاع الجوي ومنصات إطلاق الصواريخ وكبار القادة العسكريين.



وقال قاليباف إن البرلمان الإيراني كان قد طلب في البداية من الحكومة تقديم مشروع قانون بشأن إعادة هيكلة وزارة الاستخبارات، لكنه تولى النظر في القضية بنفسه بعد تأخر الحكومة في تقديم المشروع.



وأقر النواب الأحد الخطوط العامة لمشروع القانون، وبدأوا في مناقشة بنوده، التي تتضمن توسيع شروط الترشح لمنصب وزير الاستخبارات.



وبموجب التعديلات، أصبح من الممكن أن يشمل المرشحون غير رجال الدين، ممن يحملون درجة الماجستير، ويتمتعون بالخبرة والتخصص في الشؤون الاستخباراتية، ولديهم خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المناصب الإدارية المتوسطة أو العليا، إلى جانب المرشحين المؤهلين في الاجتهاد، أي الاستنباط المستقل للأحكام الشرعية، وفقًا لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية.