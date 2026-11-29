نظمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، ورشة عمل بعنوان «الوسطية ضد التشدد والتفلت»، حاضر فيها الدكتور عادل هندي، الأستاذ بكلية الدعوة بجامعة الأزهر، بمشاركة 65 طالبًا وافدًا من نيجيريا، وغينيا، وبوركينا فاسو، والسودان، وفلسطين، وغانا، والكاميرون، وبنين، والجزائر، وبنجلاديش، وتنزانيا، والصومال؛ وذلك ضمن سلسلة الورش العلمية التي تنظمها المنظمة لإعداد الدارسين الوافدين ليكونوا سفراء للمنهج الأزهري الوسطي في بلادهم.

وذلك في إطار جهود المنظمة العالمية لخريجي الأزهر لترسيخ المنهج الأزهري الوسطي لدى الطلاب الوافدين، وتعزيز وعيهم بالقضايا الفكرية.

لمنهج الأزهري يجمع بين المعقول والمنقول ويرسخ وسطية الإسلام وعالميته

وأكد الدكتور عادل هندي عالمية الدين الإسلامي، وما أرساه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة من قيم التعايش والتعارف والتكامل، موضحًا أن الإسلام يراعي المصالح العامة، ويقوم على اليسر ورفع الحرج عن الناس، بما يعزز مقاصده الإنسانية، ويؤسس لعلاقات قائمة على التعاون والتعايش.

وأوضح أن الإسلام دين رباني يستمد تشريعاته من الله عز وجل، وهو ما يدفع المسلم إلى الالتزام بأحكامه، مشيرًا إلى أن نصوصه وتشريعاته تتكامل ولا تتناقض، وأنه دين يراعي الطبيعة الإنسانية، ويقدر كل تطور يسهم في نفع الناس وإعمار الكون.

وأشار إلى أن المنهج الأزهري يقوم على الجمع بين المعقول والمنقول، والاستفادة من أدوات العقل والعاطفة والحس، بما يجعله منهجًا راسخًا في ترسيخ وسطية الإسلام ومواجهة الغلو والتطرف. ولفت إلى أن هذا المنهج يقوم كذلك على احترام التعددية الفقهية، وإعمال العقل في استنباط الأحكام والاجتهاد، وفق ضوابط فهم النصوص ومراعاة الواقع وحسن تنزيل الأحكام عليه، وهو ما ينعكس إيجابًا على سلوك المسلم.

وشدد على أن الإسلام يقوم على تكامل العقيدة والشريعة والأخلاق، بما يجسد وسطيته وعالميته وصلاحيته لكل زمان ومكان، مؤكدًا أن التشدد ليس معيارًا للتدين، وأن «ليس معنى أنك الأكثر تشددًا أنك الأكثر تدينًا».

وأوضح أن من مظاهر التشدد سوء الظن، وتقييد المباح، والعنف والقسوة في التعامل، وهي مظاهر قد تنشأ عن الجهل وقلة العلم. ودعا الطلاب الوافدين، باعتبارهم سفراء للأزهر الشريف، إلى توعية مجتمعاتهم ومواجهة الأفكار المتشددة، ولا سيما الأفكار المنكرة للسنة النبوية، باعتبارها المصدر الثاني للتشريع؛ إذ تبين السنة القرآن الكريم وتفسر آياته، وتوضح مرادها في سياقاتها الصحيحة. كما أكد أهمية الاجتهاد المنضبط الذي سار عليه الصحابة والتابعون والعلماء الراسخون.