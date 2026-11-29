وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ،في إطار جهود وزارة التنمية المحلية والبيئة، للاستجابة للبلاغات البيئية والتعامل الفوري مع أي مصادر للتلوث، وحرص الوزارة على حماية البيئة البحرية والسواحل المصرية، بسرعة التعامل مع بلاغ من أحد المواطنين إلى غرفة العمليات المركزية بجهاز شئون البيئة بظهور مخلفات زيتية لزجة على شاطئ بورسعيد، و على الفور تحركت لجنة فنية متخصصة من الإدارة المركزية لاقليم شرق الدلتا لموقع الحادث وإجراء المعاينة اللازمة وتقييم الموقف البيئي، وذلك بالتنسيق مع الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث بعض ممثلى الجهات المعنية.

أوضحت د.منال عوض أن المعاينة الميدانية أثبتت وجود مخلفات زيتية لزجة يُشتبه في كونها بترولية، بداية من المنطقة المقابلة لنادي الصيد بحي الشرق وحتى كافتيريا الجميل بحي الغرب.

وعلى الفور، قام فريق معمل القياسات البيئية بالمنصورة بسحب عينات من موقع الحادث لتحليلها بمعمل فرع الجهاز بالمنصورة، كما تم سحب عينات من المخلفات الزيتية وإرسالها إلى معمل القياسات البيئية بفرع الجهاز بالسويس، لإجراء تحليل «البصمة الطيفية»، الذي يستهدف تحديد نوع الزيت ومطابقته بالمصادر المحتملة للتلوث، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما قام جهاز شئون البيئة بالتنسيق بين الشبكة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث وشركة «نهضة مصر» للنظافة، بالبدء الفوري في أعمال كشط المخلفات الزيتية ورفعها من الشاطئ، وتجميعها في نقطة آمنة بحي الغرب، بعيدًا عن أماكن تواجد المواطنين للتخلص منها وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على متابعة الموقف ميدانيًا، من خلال فريق جهاز شئون البيئة والجهات المعنية، لحين الانتهاء من إزالة المخلفات والتعامل الكامل مع آثار التلوث، مع مواصلة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لتحديد مصدره ومحاسبة المسؤول عنه.

كما تناشد الوزارة المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي مخالفات أو حوادث بيئية من خلال غرفة العمليات المركزية، دعمًا لجهود الدولة في حماية البيئة البحرية والحفاظ على سلامة الشواطئ المصرية.