تقدم هواوي خيارين مختلفين من السماعات اللاسلكية؛ الأول بتصميم داخل الأذن مع عزل نشط للضوضاء، والثاني بتصميم مفتوح يسمح بمتابعة المحتوى الصوتي مع سماع الأصوات المحيطة.

وتأتي سماعات HUAWEI FreeBuds Neo بوزن 4.8 جرام لكل سماعة، مع تصميم خفيف يتبع انحناءات الأذن، وتتوفر بالألوان الفضي والوردي والأبيض والأسود.

وتعتمد السماعات على بنية ثنائية القناة لعزل الضوضاء، مع قدرة عزل نشط تصل إلى 55 ديسيبل، وشريحة صوت من الجيل الثالث وخوارزميات تتكيف تلقائيًا مع تغير مستويات الضوضاء المحيطة.

وتتوافق FreeBuds Neo مع أنظمة أندرويد و«آي أو إس» وويندوز، كما تدعم الاتصال بجهازين يعملان بنظامين مختلفين والتبديل بينهما. ويمكن التحكم في أوضاع العزل والمؤثرات الصوتية ومستوى البطارية وتحديد مكان السماعات من خلال التطبيق المتوافق.

أما HUAWEI FreeClip 2 فتعتمد على تصميم مفتوح بوزن 5.1 جرام لكل سماعة، مع جسر مرن مصنوع من السيليكون وسبائك لتثبيتها على الأذن.

وتستخدم السماعات ثلاثة ميكروفونات وخوارزميات لإلغاء الضوضاء أثناء المكالمات. وتوفر تسع ساعات من التشغيل بالشحنة الواحدة، وإجمالي استخدام يصل إلى 38 ساعة مع علبة الشحن، إلى جانب الشحن السريع واللاسلكي.

وتأتي FreeClip 2 بتصنيف IP57 لمقاومة الماء والغبار، وتدعم الاتصال المزدوج. وتجاوزت مبيعات سلسلة FreeClip مليون وحدة في الشرق الأوسط وأفريقيا منذ إطلاقها عام 2024.