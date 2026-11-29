استقر سعر الذهب اليوم في مصر، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، مع تسجيل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 5800 جنيه للبيع و5780 جنيهًا للشراء، دون احتساب المصنعية والدمغة والرسوم.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات أسعار الذهب عالميًا، بعدما أنهى المعدن النفيس تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 3%، محققًا أول مكاسب أسبوعية له خلال 3 أسابيع.

سعر الذهب اليوم في مصر

وقد شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تحركات محدودة، وجاءت أحدث الأسعار الاسترشادية للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 6629 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 6606 جنيهات للجرام.

يعادل نحو 122.11 دولار للبيع و121.68 دولار للشراء.

ويعد عيار 24 الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة، ويستخدم بشكل رئيسي في تصنيع السبائك والمشغولات المخصصة للادخار والاستثمار.

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 5800 جنيه للجرام.

سعر الشراء: 5780 جنيهًا للجرام.

ويعد عيار 21 الأكثر انتشارًا وتداولًا في السوق المصرية، وتختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية وفقًا للمصنعية والدمغة والرسوم المضافة.

سعر الذهب عيار 18

سعر البيع: 4971 جنيهًا للجرام.

سعر الشراء: 4954 جنيهًا للجرام.

ويعتبر عيار 18 من الأعيرة الأكثر استخدامًا في بعض المشغولات الذهبية، خاصة التصميمات التي تجمع بين الذهب والأحجار المختلفة.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب، الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، نحو 46403 جنيهات للبيع، وفق أحدث الأسعار الاسترشادية المتاحة.

ويختلف سعر الجنيه الذهب من تاجر إلى آخر بحسب حركة السوق والمصنعية وأي رسوم إضافية، كما يتأثر بشكل مباشر بسعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الذهب عالميًا

وعلى المستوى العالمي، أنهت أسعار الذهب تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنحو 3%، في أول مكاسب أسبوعية للمعدن النفيس خلال 3 أسابيع.

ووصل سعر أوقية الذهب على شاشات التداول العالمية إلى نحو 3654.44 دولار، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للأسواق الدولية.

وخلال تعاملات الجمعة، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 3639.61 دولار للأوقية، بينما أنهت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تعاملات الأسبوع عند 3639.60 دولار للأوقية، بزيادة أسبوعية بلغت 3.5%.

لماذا ارتفع الذهب عالميًا؟

جاءت مكاسب الذهب خلال الأسبوع الماضي مدفوعة بعمليات شراء عند مستويات سعرية منخفضة، إلى جانب تراجع بعض ضغوط البيع المرتبطة بتقلبات أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وفي المقابل، يواجه المعدن النفيس ضغوطًا من قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في ظل توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية خلال ديسمبر.

وتظل حركة الذهب محليًا مرتبطة بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية، إلى جانب سعر صرف الدولار وحركة العرض والطلب داخل السوق المصرية.

اختلاف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر

قد تختلف الأسعار النهائية للمشغولات الذهبية من محل إلى آخر، بسبب اختلاف المصنعية والدمغة والرسوم، رغم أن سعر الجرام الأساسي يرتبط بالسعر المتداول في السوق.

لذلك، فإن السعر المعلن لجرام الذهب لا يمثل بالضرورة السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية، خاصة مع إضافة قيمة المصنعية.

وتستمر أسعار الذهب في مصر في التحرك وفق تطورات الأسواق العالمية وحركة الدولار والعوامل المؤثرة في السوق المحلية، وسط متابعة من المستثمرين والراغبين في شراء الذهب للادخار.