أعلنت الحكومة الأرجنتينية فرض إجراءات عقابية على خمس شركات إسرائيلية، بسبب امتلاكها حصصا في شركة تشارك بمشروع لاستخراج النفط قرب جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا، في تصعيد جديد للخلاف بشأن السيادة على الأرخبيل.

وأوضح المكتب الصحفي لإدارة الرئيس الأرجنتيني أن الحكومة قررت بدء إجراءات لفرض عقوبات على خمسة كيانات قانونية، بسبب مخالفتها المحظورات المنصوص عليها في القانون الأرجنتيني، من خلال امتلاكها حصصا في شركة "Navitas Petroleum LP"، التي تتهمها السلطات بالمشاركة في أنشطة غير مصرح بها لاستخراج الهيدروكربونات من الجرف القاري الأرجنتيني.

وتشمل الشركات المستهدفة بالعقوبات: Migdal Mutual، وPhoenix Excellence Pension and Provident، وHarel Mutual Funds، وAyalon Mutual Funds، وPasternak Shoham Equity.

وأشارت الحكومة الأرجنتينية إلى أن عدد الشركات والمساهمين والموردين الذين بدأت بحقهم إجراءات فرض العقوبات تجاوز 65 كيانا، بعد إضافة الشركات الخمس الجديدة، كما دعت السلطة التنفيذية الكونغرس إلى تسريع النظر في مشروع قانون يتضمن تشديد العقوبات على أنشطة استخراج النفط بالقرب من جزر فوكلاند.

وتأتي الإجراءات في ظل الاستعدادات لتنفيذ مشروع "سي ليون" (Sea Lion)، لتطوير حقل نفطي كبير يقع على بعد نحو 220 كيلومترا شمال الأرخبيل، حيث منحت السلطات البريطانية في الجزر تراخيص استخراج النفط، فيما تتولى تنفيذ المشروع شركتا "Navitas Petroleum" الإسرائيلية و"Rockhopper Exploration" البريطانية.

وتؤكد السلطات الأرجنتينية باستمرار عدم قانونية أنشطة شركات النفط في المياه المتنازع عليها، وتواصل الاعتراض على عمليات التنقيب والاستخراج باعتبارها انتهاكا لحقوقها السيادية.

نزاع تاريخي

وتتكون جزر فوكلاند من جزيرتين كبيرتين ونحو 800 جزيرة صغيرة، وتبلغ مساحتها الإجمالية ما يزيد قليلاً على 12 ألف كيلومتر مربع، ويقطنها نحو 3200 شخص.

وتشكل الجزر محور نزاع تاريخي بين الأرجنتين وبريطانيا منذ نحو 200 عام، واندلع بين البلدين نزاع مسلح في أبريل 1982، انتهى بهزيمة الأرجنتين بعد نحو شهرين ونصف الشهر من العمليات القتالية، وأسفر عن مقتل 649 عسكريا أرجنتينيا و255 عسكريا بريطانيا.

ولا تزال الأرجنتين تطالب بالسيادة على الجزر، وتواصل الاعتراض على السيطرة البريطانية عليها عبر آليات الأمم المتحدة، دون التوصل حتى الآن إلى تسوية نهائية للنزاع.