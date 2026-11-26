أعلن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي دعمه القوي لمساعي بولندا للانضمام إلى مجموعة العشرين، وذلك خلال مباحثات أجراها مع الرئيس البولندي كارول نافروتسكي في العاصمة الأرجنتينية (بوينس أيريس) هذا الاسبوع.

وقال رئيس مكتب السياسة الدولية بالرئاسة البولندية مارتشين برزيداتش - حسبما نقل راديو بولندا اليوم الخميس - إن الرئيس ميلي أكد خلال اللقاء دعم الأرجنتين الكامل لمساعي بولندا للانضمام إلى مجموعة العشرين.

واتفق الجانبان على مواصلة مباحثاتهما خلال قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في مدينة "ميامي" الأمريكية في ديسمبر المقبل.

وأوضح برزيداتش أن الحصول على دعم دولة أخرى تتمتع بعضوية فاعلة في المجموعة يمثل خطوة مهمة في مساعي وارسو للانضمام إليها، لا سيما أن قبول أعضاء جدد يتطلب موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء.

وأشار إلى أن هناك توقعات إيجابية بأن تسهم المباحثات في دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو مرحلة أكثر تقدما، لافتا إلى أن الجانبين ناقشا فرصا محددة للتعاون من بينها إمكانية دخول مجموعة الصناعات الدفاعية البولندية (PGZ) إلى السوق الأرجنتينية، إلى جانب التعاون في مجال الجيولوجيا.

وأضاف أن الأرجنتين - التي ظلت لسنوات طويلة منغلقة نسبيا أمام التجارة الدولية - تتجه حاليا إلى الانفتاح على شركاء جدد في إطار مساعيها لزيادة حجم وارداتها وصادراتها، مؤكدا أنها تبدي اهتماما بالمنتجات والتكنولوجيات البولندية.

ووصف برزيداتش اللقاء الذي جمع الرئيسين بأنه كان "جيدا للغاية"، مشيرا إلى أنهما تبادلا وجهات نظر متقاربة بشأن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وسبل التعامل معها، واتفقا على أهمية الحد من البيروقراطية والإجراءات الإدارية المفرطة وتقليص تأثير الأيديولوجيات على حرية النشاط الاقتصادي.