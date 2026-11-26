يستضيف بيراميدز نظيره المغرب الفاسي المغربي، في السادسة مساء السبت المقبل، الموافق 28 نوفمبر 2026، على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد في قمة الدوري المصري.

موعد المباراة والملعب

وتقام المباراة في السادسة مساء السبت 28 نوفمبر بتوقيت القاهرة، على استاد الدفاع الجوي، الذي يُعرف أيضًا باستاد 30 يونيو.

القناة الناقلة

وتُنقل المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات «بي إن سبورتس».

طاقم التحكيم

وأسند «كاف» إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة باسيفيك ندابيهاوينيمانا، ويعاونه إيمري نيونجابو وهيرفي نيديايو، بينما يتولى رودريج بيجرمانا الحكم الرابع.

مجموعة بيراميدز

يلعب بيراميدز في المجموعة الرابعة، التي تضم أيضًا الهلال السوداني وحوريا كوناكري الغيني والمغرب الفاسي.

وبعد مباراة السبت، يخوض الفريق الجولة الثانية خارج ملعبه أمام حوريا يوم الأحد 6 ديسمبر.

ويدخل بيراميدز اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الأهلي، ساعيًا لافتتاح مشواره القاري بالنقاط الثلاث أمام جماهيره.