شهدت مدينة إسطنبول التركية حملة أمنية جديدة ضمن التحقيقات الجارية في قضايا المخدرات، والتي طالت عددًا من نجوم الفن والمشاهير، حيث أصدرت النيابة العامة أوامر بضبط وإحضار 35 شخصًا على ذمة القضية.

وأسفرت الحملة عن احتجاز 24 شخصًا، من بينهم المغني أوزجان دينيز، والفنانة بورجو أوزبيرك بطلة مسلسل «نصف الأم»، إلى جانب الممثلة دينيز شاكر، وعدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي ورجال الأعمال، وذلك قبل إحالتهم إلى المحكمة بعد الانتهاء من التحقيقات معهم داخل قسم الشرطة.

الإفراج عن أوزجان دينيز وبورجو أوزبيرك

وفي تطور جديد، قررت السلطات التركية، صباح اليوم، الإفراج عن عدد من المحتجزين تحت إشراف قضائي، من بينهم أوزجان دينيز، وبورجو أوزبيرك، ودينيز شاكر، وموراد جيلان، وأوفوك غوندوغدو، ودينيز سوزين، وموراد باشوغلو، وإبراهيم يلماز، وأونور يوكسيل.

وفي المقابل، ألقت السلطات القبض على المغنية جيلان كايا، بينما لا تزال الإجراءات القانونية مستمرة بحق 15 شخصًا آخرين، من بينهم رجال أعمال وشخصيات تعمل في مجالي الإعلام والأزياء.

كما شهدت القضية تطورًا آخر بالقبض على منسق الأغاني والمنتج الموسيقي بوراك يتر، الذي كان مطلوبًا على ذمة التحقيقات، ليرتفع إجمالي عدد المحتجزين في القضية إلى 25 شخصًا.



