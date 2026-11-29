استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الاحد ٢٩ نوفمبر، سعد العتيبي، رئيس البرلمان العربي، وذلك في إطار التشاور بشأن سبل تعزيز العمل العربي المشترك، وتطوير دور المؤسسات العربية في التعامل مع التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير عبد العاطي قد أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر بالدور الذي يضطلع به البرلمان العربي في دعم القضايا والمواقف العربية، وتعزيز حضور الصوت العربي في المحافل الإقليمية والدولية، مشدداً على أهمية تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن المصالح العربية، وتكثيف التنسيق بين البرلمان العربي ومؤسسات العمل العربي المشترك، بما يسهم في تعزيز التضامن العربي وتوحيد المواقف إزاء التحديات الإقليمية والدولية.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية تعزيز التنسيق والتشاور العربي، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات، واحترام سيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. وضرورة مواصلة العمل المشترك لدعم منظومة العمل العربي، وتفعيل دور المؤسسات البرلمانية في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار.