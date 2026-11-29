يستضيف مقر حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العاصمة البلجيكية بروكسل، /الأربعاء/ المقبل، اجتماعًا لوزراء خارجية الدول الأعضاء، برئاسة الأمين العام للحلف مارك روته، وسط توقعات بأن يتصدر دعم أوكرانيا وتعزيز القدرات الدفاعية للحلف ومواجهة التحديات الأمنية الأوروبية مناقشات الاجتماع.

وذكر الحلف، في برنامج أعمال محدث نشره على موقعه الرسمي، أن الاجتماعات ستبدأ صباح الثاني من ديسمبر بجلسة لمجلس الناتو وأوكرانيا على مستوى وزراء الخارجية، تعقبها جلسة لمجلس شمال الأطلسي بمشاركة وزراء خارجية الدول الأعضاء، على أن يعقد روته مؤتمرًا صحفيًا في ختام الاجتماعات لاستعراض أبرز نتائجها.

وأضاف أن الأمين العام سيعقد مؤتمرًا صحفيًا تمهيديًا، /الثلاثاء/ المقبل، لاستعراض القضايا المطروحة على جدول الأعمال، في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية وضمان استمرار الدعم العسكري لكييف.

وفي السياق.. أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها مشاركته في الاجتماعات المرتقبة، وعقد لقاء مع روته على هامشها، مشيرًا إلى أن توفير الصواريخ الاعتراضية لمنظومات الدفاع الجوي «باتريوت» يمثل إحدى الأولويات الرئيسية لبلاده.

وتأتي الاجتماعات بعد أيام من لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للناتو في ولاية فلوريدا، /الأربعاء/ الماضي، حيث أكدا، في بيان مشترك، أهمية التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في أوكرانيا بأسرع وقت ممكن، وضرورة تجنب روسيا أي خطوات قد تؤدي إلى توسيع نطاق الصراع.

كما تأتي في إطار متابعة الالتزامات التي أقرتها قمة الناتو في أنقرة خلال يوليو الماضي، والتي تعهد خلالها الحلفاء بتقديم مساعدات عسكرية وتدريبية لأوكرانيا بقيمة 70 مليار يورو خلال عام 2026، مع الحفاظ على مستوى مماثل على الأقل من الدعم خلال عام 2027.

وذكر بيان الحلف، أن زيادة الإنفاق الدفاعي وتوسيع الإنتاج الصناعي العسكري وتعزيز قدرات الردع والدفاع ستشكل موضوعات بارزة في مناقشات الوزراء، في ضوء التزامات الحلفاء برفع استثماراتهم الدفاعية ومواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.