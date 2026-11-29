قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، إن خمس شركات أمريكية متعددة الجنسيات، من بينها "إيلي ليلي" و"دروب بوكس"، سددت نسبة من ضرائبها العالمية في أيرلندا أكثر من أي دولة أخرى خلال السنة المالية الماضية، وهو ما يعكس ما تمثله أيرلندا كمركز ضريبي رئيسي للشركات الأمريكية الكبرى.

ونقلت الصحيفة عما كشفته دراسة جديدة أجرتها "جامعة كلية دبلن" (يو سي دي)، شملت التقارير السنوية لـ 100 شركة كبرى في قطاعات التكنولوجيا والأدوية والطب، بأن شركة "دروب بوكس"، المتخصصة في مشاركة الملفات، دفعت الحصة الأكبر من إجمالي ضرائبها في أيرلندا، بنسبة 77 في المائة أو 44 مليون دولار. أما شركة "إيلي ليلي"، التي تُصنّع المادة الفعالة لعقاقير السكري والسمنة "مونجارو" و"زيببوند" في أيرلندا، فقد دفعت العام الماضي 61 في المائة من ضرائبها في دبلن.

وسلطت الدراسة الضوء على أن شركات "آبل" و"إيلي ليلي" و"مايكروسوفت" برزت كأكبر المساهمين في خزينة الدولة الأيرلندية من حيث القيمة المطلقة، حيث تساهم مجتمعة بنحو نصف مبلغ 33 مليار يورو الذي جمعته أيرلندا من ضرائب الشركات في عام 2025، لتبرز أن أيرلندا أصبحت بمنزلة "مكتب ضرائب الشركات الأمريكية"، حسبما وصف إيدان ريجان، أستاذ الاقتصاد السياسي في "جامعة كلية دبلن"، الذي قاد الدراسة.

تأتي تلك الدراسة بعد أن اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، فرض ضريبة على الخدمات الرقمية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تحويل جزء من هذه الإيرادات من أيرلندا إلى خزائن الاتحاد.

لكن رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، رفض هذه الخطوة في قمة الاتحاد الأوروبي يوم الخميس، حيث نوقش الاقتراح، قائلاً إنها سترسل "رسائل خاطئة تماماً" حول القدرة التنافسية الأوروبية.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن السويد تعارض أيضاً هذا المقترح، ولدى هولندا شكوك، بما في ذلك احتمال رد فعل أمريكي، حسب تصريحات لشخص مُطلع على المحادثات، لافتة إلى أن الأمر يتطلب إجماعاً من الدول الأعضاء في التكتل.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد هدد في وقت سابق من هذا العام الدول التي تفرض ضرائب على الخدمات الرقمية للشركات الأمريكية بفرض رسوم جمركية بنسبة 100 في المائة.

وأظهرت الدراسة أن شركة الأدوية "ريجينيرون"، التي تُصنع أدوية لأمراض مثل الربو والسرطان، وشركة "بيومارين" المتخصصة في عقاقير الأمراض النادرة، وشركة البرمجيات "أوتوديسك"، سددت ما يقارب نصف ضرائب الشركات المستحقة عليها لأيرلندا.

وعلق رئيس الفريق البحثي للجامعة بروفيسور ريجان: "يعلم الجميع أن شركتي ’أبل‘ و’مايكروسوفت‘ تلعبان دوراً محورياً في طفرة ضرائب الشركات في أيرلندا، لكن ما لفت الانتباه هو وجود أسماء لشركات أصغر حجماً".

وأفادت الدراسة، بأن شركة "ريجينيرون"، التي قد لا تكون معروفة على نطاق واسع مثل "إيلي ليلي" أو "أبل"، تعتبر خامس أكبر دافع لضرائب الشركات في أيرلندا من حيث القيمة المطلقة، إذ ساهمت بمبلغ 645 مليون دولار خلال العام المنتهي في ديسمبر 2025.

وباتت تفاصيل إضافية حول مدفوعات ضرائب الشركات في أيرلندا متاحة الآن لأول مرة، وذلك بفضل قواعد محاسبية أمريكية جديدة تلزم الشركات الأمريكية بالكشف عن المواقع التي سددت فيها ضرائبها.

وقد وصف دونالد ترامب أيرلندا بـ"الذكية" لنجاحها في جذب الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات، مشيراً في العام الماضي إلى أن "هذه الجزيرة الجميلة، التي يبلغ عدد سكانها خمسة ملايين نسمة، تستحوذ على قطاع الصناعات الدوائية الأمريكي بأكمله".

وبينت "فاينانشيال تايمز"، أن شركات "دروب بوكس"، و"ريجينيرون"، و"بيومارين"، و"أوتوديسك" لم ترد على طلباتها للتعليق، بينما رفضت شركة "إيلي ليلي" الإدلاء بأي تعليق.

وقدرت الدراسة التي أجرتها "جامعة كلية دبلن"، واطلعت عليها الصحيفة البريطانية، أن 35 شركة سددت نحو 60 في المائة من إجمالي ضرائب الشركات في أيرلندا خلال سنتها المالية الأخيرة، لافتة إلى إجراء مقارنات دقيقة يعد أمراً معقداً نظراً لاختلاف السنوات المالية بين شركة وأخرى.

وقد شهدت أيرلندا زيادة في إيرادات ضرائب الشركات بمقدار خمسة أضعاف خلال العقد الماضي، مدعومة بقواعد ضريبية تسمح للشركات بدفع ضرائبها في أيرلندا إذا كانت تدير حقوق ملكيتها الفكرية هناك، وتمتلك حضوراً فعلياً في البلاد، كوجود مصانع تابعة لها على سبيل المثال.

ونتيجة لذلك، تتوقع أيرلندا تحقيق فائض في الميزانية يبلغ نحو 6.7 مليار يورو هذا العام، وما يقرب من 10 مليارات يورو بحلول عام 2027؛ وذلك في وقت تكافح فيه العديد من الدول الأوروبية الأخرى لاحتواء عجزها المالي المتزايد.

كما أن معدل ضريبة الشركات السابق في أيرلندا، البالغ 12.5%، كان عنصر جذب طويل الأمد للشركات الساعية لخفض فواتيرها الضريبية. ومع ذلك، فمنذ عام 2024، بات لزاماً على الشركات الكبرى متعددة الجنسيات دفع ضريبة نسبتها 15 في المائة، وذلك بعد انضمام دبلن إلى مبادرة تقودها "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (أويسيد) لفرض حد أدنى عالمي للضريبة، ما أدى إلى تعزيز إيرادات الخزانة الأيرلندية.

وتلفت "فاينانشيال تايمز" إلى أن اعتماد أيرلندا على ضرائب الشركات الأجنبية الكبرى أمر محفوف بالمخاطر، حيث تشير تقديرات الحكومة الأيرلندية إلى أنه لولا تلك الإيرادات الضريبية، لكانت أيرلندا ستواجه عجزاً قدره 13 مليار يورو في عام 2027، ولكانت ميزانيتها في حالة عجز منذ عام 2022. وقد حذرت الهيئة المستقلة لمراقبة الميزانية في أيرلندا الحكومة مراراً وتكراراً بضرورة ادخار جزء أكبر من فوائضها الاستثنائية، تحسباً لاحتمال تراجع تلك الإيرادات المتقلبة أو نضوبها.