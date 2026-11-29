أعلنت باكستان إرسال قوات عسكرية إلى السعودية، في إطار اتفاقيات التعاون الدفاعي بين البلدين، بالتزامن مع تصاعد المخاوف الأمنية جراء الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على منشآت وبنية تحتية نفطية واقتصادية داخل المملكة.

وذكر الجيش الباكستاني، في بيان رسمي صدر الأحد، أن نشر القوات يأتي تنفيذاً لالتزامات متفق عليها بين إسلام آباد والرياض، وضمن إطار التعاون الدفاعي القائم بين البلدين، مؤكداً أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز القدرات الدفاعية السعودية في مواجهة التهديدات الأمنية المتصاعدة.

مراسم عسكرية

وبحسب البيان، شهدت العاصمة الباكستانية مراسم توديع القوات المتجهة إلى السعودية، السبت، بحضور وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، والسفير السعودي لدى إسلام آباد راجح تامي البقامي، إلى جانب رئيس أركان الجيش الباكستاني الفريق عمر أحمد بخاري، وعدد من كبار القادة العسكريين.

وأكد الجيش الباكستاني أن الانتشار العسكري يعكس التزام إسلام آباد بأمن المملكة العربية السعودية وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيراً إلى أن العلاقات بين البلدين تستند إلى شراكة استراتيجية طويلة الأمد وروابط تاريخية ودينية.

وأضاف البيان أن القوات الباكستانية ستنفذ المهام الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، وفقاً للاتفاقات المبرمة وإطار التعاون الدفاعي المشترك، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل ظهور مخاوف أمنية جديدة في المنطقة.

اتفاق دفاعي مشترك يربط الرياض وإسلام آباد



ويأتي التحرك العسكري بعد أيام من اجتماعات لوزيري الدفاع والخارجية ضمن إطار التعاون الدفاعي الثلاثي الذي يضم السعودية وباكستان وتركيا، والتي استضافتها إسلام آباد، وشهدت تأكيداً جديداً على دعم أمن المملكة والدفاع عن أراضيها.

وكانت السعودية وباكستان قد وقعتا اتفاقية دفاع استراتيجي مشترك، العام الماضي، تتضمن التزامات متبادلة للدفاع عن البلدين في حال تعرض أي منهما لهجوم من دولة ثالثة.

كما شهد أغسطس الماضي توقيع اتفاق ثلاثي في مكة المكرمة، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهدف تعزيز التعاون الأمني والعسكري بين الدول الثلاث، وتطوير منظومة الردع والدفاع الجماعي.

لماذا تتحرك باكستان عسكرياً في هذا التوقيت؟

يأتي نشر القوات الباكستانية في وقت تشهد فيه المنطقة توترات أمنية متزايدة، مع تصاعد المخاوف من امتداد الهجمات الحوثية إلى المنشآت النفطية والاقتصادية السعودية، وهو ما يضع أمن الطاقة والبنية التحتية الحيوية في صدارة الحسابات الأمنية الإقليمية.

وتحمل الخطوة الباكستانية رسائل تتعلق بطبيعة التحالف الدفاعي بين الرياض وإسلام آباد، خاصة أن التعاون بين البلدين لم يعد مقتصراً على العلاقات السياسية والاقتصادية، بل يمتد إلى التنسيق العسكري وتبادل الالتزامات الأمنية.

وفي المقابل، لم يكشف البيان الباكستاني عن عدد القوات التي جرى إرسالها أو طبيعة المعدات العسكرية المصاحبة لها، كما لم يحدد تفاصيل المهام الميدانية الموكلة إليها.