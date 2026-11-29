تواصل الفرق الطبية تقديم الرعاية الصحية للمصابين في حادث دائري الوراق، في ظل تفاوت خطورة الإصابات بين الحالات، ووجود مصابين يعانون من حروق واسعة النطاق وصلت إلى 70% من مساحة الجسم، بينما لا تزال بعض الحالات تحت الرعاية الطبية الحرجة، وسط متابعة مستمرة لمؤشراتهم الحيوية ومدى استجابتهم للعلاج.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل الإصابات ومراحل التدخل الطبي للتعامل مع مصابي الحروق، موضحًا أبرز العوامل التي تحدد خطورة الحالات وفرص استقرارها.

وتحدّث الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الحالة الصحية للمصابين في حادث ناقلة البنزين بمنطقة الوراق، مشيرًا إلى أن الحروق كانت الإصابة الأبرز بين الضحايا، حيث تجاوزت نسبتها 95% من إجمالي الإصابات، ووصلت مساحة الحروق لدى بعض المصابين إلى 70% من الجسم، وسط استمرار تقديم الرعاية الطبية للحالات الحرجة.

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن نسب الحروق بين المصابين تفاوتت بصورة كبيرة، إذ سجلت بعض الحالات حروقًا بنسب 40% و60% و65%، بينما وصلت لدى حالات أخرى إلى 70%، مؤكدًا اختلاف درجة الخطورة من حالة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الإصابة.

4 مصابين على أجهزة التنفس الصناعي

وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن بعض المصابين الذين تعرضوا لحروق بنسب مرتفعة لا يزالون في وضع صحي حرج، ومن بينهم 4 مصابين يخضعون للعلاج على أجهزة التنفس الصناعي، في حين أصبحت حالات أخرى أكثر استقرارًا، وفقًا للتقييم الطبي المستمر من جانب الفرق المعالجة.

مرحلتان أساسيتان للتعامل مع مصابي الحروق

وأوضح عبد الغفار أن التعامل الطبي مع مصابي الحروق يمر بمرحلتين أساسيتين، تبدأ المرحلة الأولى بمحاولة إنقاذ حياة المصاب والسيطرة على المخاطر التي تهدد وظائف الجسم الحيوية، من خلال تأمين العلامات الحيوية ومتابعة الدورة الدموية ودرجة حرارة الجسم وكفاءة الجهاز التنفسي.

عمق الحروق وتأثيرها على الرئتين يحددان خطورة الإصابة

وأكد أن خطورة الحروق لا ترتبط فقط بنسبة مساحة الجسم المصابة، وإنما تتوقف أيضًا على عمق الحرق ومدى تأثيره على الأعضاء الداخلية، خاصة الرئتين والجهاز التنفسي، وهو ما يحدد طبيعة التدخل الطبي المطلوب وفرص استقرار الحالة.

نقل الحالات إلى مراكز متخصصة وفقًا لدرجة الإصابة

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة إلى أن المرحلة الثانية من العلاج تبدأ بعد استقرار العلامات الحيوية للمصاب، وتتضمن التعامل المتخصص مع الحروق وفقًا لطبيعة الإصابة ودرجتها، موضحًا أن بعض الحالات قد تستدعي النقل إلى مراكز ومستشفيات متخصصة تمتلك الإمكانات الطبية اللازمة للتعامل مع الإصابات الشديدة.