ورد سؤال من أحد المتابعين عبر صفحة الدكتور عطية لاشين الرسمية بالفيسبوك، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، يقول فيه: «في ظل عدم وجود أعمال، وأنا خريج إحدى الكليات، اضطررت للعمل بإحدى الدور التي تعد الرسائل العلمية لطالبيها، فقيل لي إن الأجر الذي تتقاضاه حرام، فهل هذا صحيح؟».

وأجاب الدكتور عطية لاشين، قائلا: الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: «ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم»، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة: «من غشنا فليس منّا».

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن باب الوكالة، سواء كانت بأجر أو بغير أجر، باب واسع، تدخل في الأمور الدينية كما تدخل في الأمور الدنيوية، ومن أمثلة دخول الوكالة في الأمور الدينية أن يوزع المزكي زكاة ماله بنفسه، أو يعطيها غيره ليوزعها نيابة عنه، ومن ذلك أيضًا الحج عمن كان قادرًا ماديًا عاجزًا بدنيًا، لكن لا تجوز الوكالة في الصلاة؛ لأنها عبادة بدنية محضة، المقصود منها ابتلاء الشخص واختباره، وذلك يفوت لو جازت فيها النيابة.

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن من أمثلة دخول الوكالة في الأمور الدنيوية، وهي أوسع انتشارًا عن الأمور الدينية، التوكيل في إجراء عقد البيع، والتوكيل في عقد السلم، والتوكيل في الإجارة، والتوكيل في الخصومات والمرافعات.

إعداد الرسائل العلمية للغير لا يجوز شرعًا

وبخصوص واقعة السؤال، قال الدكتور عطية لاشين إن العمل في المكاتب التي تتولى إعداد الرسائل العلمية، سواء رسائل الماجستير أو الدكتوراه، وأخذ أجر على ذلك، عمل مُحرّم شرعًا، والأجر الذي يتقاضاه من يعمل في هذه المكاتب “حرام، وكسب خبيث”، وذلك لعدة أدلة.

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن إعداد الرسائل العلمية لا يجوز الاستئجار عليه، ولا يجوز التوكيل فيه ولو بغير أجر؛ لأن الرسالة العلمية تعد حكمًا على صلاحية صاحبها أو عدم كفاءته العلمية، فهي عمل شخصي بحت، لا يجوز أن يقوم به شخص نيابة عن آخر.

وأوضح الدكتور عطية لاشين أن هذه الرسائل التي يعدها الغير لغيره تكون قنطرة عبور لصاحبها الذي لم يكتب فيها حرفًا واحدًا، ليتبوأ من خلالها المراكز العلمية المرموقة، ويصل بسببها إلى الدرجات العلمية، وربما وصل من خلالها إلى عمادة الكلية أو رئاسة الجامعة، وهو لم يجهد نفسه ولم يتعب عقله في قراءة ما كتبه أهل العلم في موضوع رسالته ليفهم ويصوغ وينمق، وبالتالي يكون غير مؤهل لذلك.

إعداد الرسائل العلمية يتضمن الغش والكذب والتضليل

وأشار الدكتور عطية لاشين إلى أن الوكالة بأجر على هذه الصورة تعد تعاونا على الإثم والعدوان، وهو أمر منهي عنه في القرآن الكريم، بقول الله تعالى: «وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان».

وأضاف الدكتور عطية لاشين أن هذا العمل يحتوي على غش وكذب وتضليل، ورذيلة واحدة من هذه الرذائل كافية للقول بالتحريم، فكيف إذا اجتمعت كلها في عمل واحد.

واستشهد الدكتور عطية لاشين بما رواه البخاري في صحيحه عن أسماء بنت الصديق أبي بكر، عن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما جاء فيه: «المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور»، موضحاً أن هذا الحديث ينطبق على صاحب الرسالة التي أعدها وكتبها له الغير، فهو متشبع بما لم يعط، وكان كمن يلبس ثوبي زور.