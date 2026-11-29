تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد تنفيذ تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية بالصالة المغطاة، وذلك في إطار جهود اكتشاف المواهب الرياضية الناشئة وتنمية قدراتهم البدنية والحركية، وإعداد جيل جديد من الأبطال الرياضيين.



تطوير مهارات المشاركين واكتشاف العناصر الواعدة

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن التدريبات تُنفذ من خلال إدارة الأداء الرياضي، بانتظام أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً، تحت إشراف الجهاز الفني والإداري للمشروع، ووفق برامج تدريبية علمية تستهدف تطوير مهارات المشاركين واكتشاف العناصر الواعدة.

وأضافت أن المشروع يستهدف إعداد أبطال رياضيين منذ الصغر، وبناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تمثيل مصر في البطولات المحلية والقارية والدولية.

وتُنفذ التدريبات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبإشراف محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة.