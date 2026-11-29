قرّرت الإدارة العامة للمرور، صباح اليوم الأحد، غلق الطريق الأوسطي أمام حركة السيارات، بسبب انتشار الشبورة المائية وانخفاض مستوى الرؤية، وذلك حرصًا على سلامة قائدي المركبات ومنعًا لوقوع حوادث مرورية.

غلق الطريق الأوسطي بسبب الشبورة المائية لحين تحسن مستوى الرؤية

وجاء القرار عقب تلقي غرفة عمليات المرور إخطارًا من الخدمات الميدانية يفيد بوجود شبورة مائية تعوق الرؤية على الطريق، ما استدعى إغلاقه لحين تحسن الأحوال الجوية ووضوح الرؤية أمام السائقين.

وناشدت الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لوقوع أي حوادث.