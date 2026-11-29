تبدأ وزارة الأوقاف، اليوم الأحد 29 نوفمبر 2026، تنفيذ 2128 قافلة دعوية داخل المدارس بعدد من المديريات، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، لتوعية الطلاب بمكانة المرأة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «صحح مفاهيمك»، وتستمر القوافل حتى 3 ديسمبر المقبل.

وتتناول القوافل موضوع «مكانة المرأة في القرآن والسنة»، بهدف تعريف الطلاب بما منحته الشريعة الإسلامية للمرأة من مكانة رفيعة، وما أكدته النصوص الدينية من حقوق وتكريم لها، بما يعزز الوعي الديني الصحيح لدى النشء.

وتأتي هذه الأنشطة في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف، من خلال برامج تستهدف نشر الفكر الوسطي، وتعزيز الفهم الصحيح لتعاليم الدين، وتقديم القضايا الدينية بأسلوب يسهم في بناء وعي الطلاب وتشكيل أفكارهم بصورة سليمة.

وتسعى الوزارة من خلال هذه القوافل إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي كذلك للتطرف اللاديني الذي يظهر في تراجع منظومة القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، بما يدعم مسيرة بناء الحضارة.

كما تستهدف القوافل غرس قيم العلم والالتزام والانضباط والأخلاق الحميدة في نفوس الطلاب، وتعريفهم بمسؤوليات طالب العلم تجاه نفسه ومجتمعه ووطنه، بما يساعد على إعداد جيل واعٍ يمتلك المعرفة والوعي والقيم اللازمة للمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.



