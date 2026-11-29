يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أولى مبارياته في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، عندما يستضيف نظيره أول أغسطس الأنجولي، في مواجهة يسعى خلالها المارد الأحمر لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة القارية.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، في لقاء يتطلع خلاله الفريق الأحمر إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، وتوجيه رسالة قوية إلى منافسيه في المجموعة منذ البداية.

وكان الأهلي قد نجح في حجز مقعده بدور المجموعات، بعدما تخطى عقبة كيتارا الأوغندي في الدور التمهيدي، ليبدأ مرحلة جديدة من المنافسة على اللقب الإفريقي، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية.

مجموعة الأهلي في كأس الكونفدرالية الإفريقية

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة التي تضم إلى جانبه أندية أول أغسطس الأنجولي والرجاء المغربي وأسكو كارا التوجولي، وهي مجموعة تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي.

وشهدت الجولة الأولى من منافسات المجموعة تعادل الرجاء المغربي أمام ضيفه أسكو كارا التوجولي دون أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين، ليحصل كل فريق على نقطة واحدة، قبل مواجهة الأهلي المرتقبة أمام أول أغسطس.

وتمثل المباراة فرصة مهمة للأهلي من أجل حصد النقاط الثلاث، والدخول مبكرًا في دائرة المنافسة على صدارة المجموعة، خاصة أن تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية يمنح اللاعبين دفعة معنوية قبل استكمال باقي المواجهات.

موعد مباراة الأهلي وأول أغسطس اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على استاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأول أغسطس

وتنقل مباراة الأهلي وأول أغسطس الأنجولي عبر قناة بي إن سبورتس الثالثة، الناقل لمنافسات البطولة الإفريقية، بالإضافة إلى قناة أون سبورت عبر البث الأرضي، لإتاحة متابعة المواجهة أمام الجماهير المصرية