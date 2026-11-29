استقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق فريق الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وذلك تزامنًا مع بدء زيارة الهيئة لكلية الطب البشري؛ تمهيدًا لإجراء أعمال التقييم اللازمة للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي، والتحقق من مدى استيفاء الكلية لمعايير الجودة والاعتماد، وتقييم منظومتها التعليمية والبحثية والإدارية، في سياق استراتيجية الجامعة لترسيخ معايير الجودة والتميز في مختلف قطاعاتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري والدكتور محمد بشير وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان الشوربجي مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، والدكتورة مديحة واصف أستاذ الطب الشرعي والسموم، واالدكتورة عبير الهواري مدير وحدة الجودة بكلية الطب، والدكتورة شيرين بهجت عوض منسق زيارة الاعتماد البرامجي، والدكتور عاصم الشحات نائب مدير مركز ضمان الجودة.

وضم الفريق كُلًّا من الدكتور محمد صبري محمد بهجت أستاذ طب الأطفال كلية الطب البشري جامعة بنها والدكتورة رشا شاكر علي الدسوقي أستاذ الصحة العامة كلية الطب البشري جامعة بنها والدكتورة رانيا جمال الدين زكي أستاذ طب وجراحة العيون كلية الطب البشري جامعة عين شمس والدكتورة أميرة فتحي عبد العاطي عفيفي أستاذ الطفيليات كلية الطب البشري جامعة المنوفية والدكتورة غادة فاروق محمد محمد أستاذ الهستولوجيا كلية الطب البشري جامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات (MTI).

ومن المقرر أن تستمر أعمال الزيارة لمدة أربعة أيام، تتضمن إجراء جولات تفقدية موسعة بمختلف قطاعات الكلية، تشمل المعامل والمراكز والقاعات الدراسية والمنشآت التعليمية ومعامل المهارات، إلى جانب مراجعة الإمكانات المادية والبشرية، والوقوف على كفاءة البنية التحتية والتجهيزات، وفاعلية أساليب التعليم والتعلم، ومدى استيفاء متطلبات ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.

وفي هذا السياق، اكد الدكتور خالد الدرندلي أن جامعة الزقازيق تولي ملف الجودة والاعتماد اهتمامًا بالغًا، باعتباره ضمانة حقيقية لاستدامة التطوير والارتقاء بمستوى المخرجات التعليمية. وأشار إلى أن الجامعة تعمل على تهيئة جميع الإمكانات اللازمة لمساندة كلياتها في استيفاء معايير الجودة، وتحديث برامجها التعليمية وتطوير بنيتها التحتية، بما يضمن تقديم تعليم جامعي يتسم بالكفاءة والتنافسية، ويُعد خريجين يمتلكون المعارف والمهارات التي تؤهلهم لمواكبة المتغيرات المتسارعة ومتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود مصطفى طه أن الكلية تعمل وفق خطة تطوير متكاملة تستهدف استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، من خلال التطوير المستمر للمنظومة التعليمية والبحثية، ورفع كفاءة المعامل والمراكز التعليمية، وتحديث القاعات الدراسية ومعامل المهارات، فضلًا عن دعم الممارسات الأكاديمية وفق المعايير المعتمدة؛ بما يسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة علميًا ومهنيًا، وقادرة على مواكبة المستجدات في المجال الطبي وتلبية احتياجات المجتمع.

وتأتي هذه الزيارة في إطار سعي كلية الطب البشري بجامعة الزقازيق للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي؛ بما يعزز من مكانتها الأكاديمية، ويؤكد التزامها بتطبيق معايير الجودة والتميز في مختلف القطاعات التعليمية والبحثية والإدارية.