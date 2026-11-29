تواصل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد استعداداتها لتجهيز منتخب المحافظة، لخوض التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، من خلال تنفيذ برنامج إعداد بدني وفني للاعبين، بهدف الظهور بمستوى متميز خلال المنافسات.

خوض التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أنه جرى تنظيم مباراة ودية لمنتخب المحافظة، بهدف رفع معدلات اللياقة البدنية والفنية للاعبين، وتقييم مستوى العناصر المشاركة، إلى جانب اكتشاف المواهب المتميزة بمختلف مراكز الشباب، تمهيدًا لاختيار أفضل العناصر وضمها إلى صفوف المنتخب.

وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة المديرية لتكوين فريق قوي قادر على تمثيل المحافظة بصورة مشرفة، والمنافسة على المراكز المتقدمة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

وتُقام الاستعدادات تحت رعاية جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة، وحنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات محمد فكري يونس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.