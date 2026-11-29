أكد محمد عبد الجليل، نجم الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يمر بظروف صعبة على المستويين المالي والإداري، مشيرًا إلى أن الفريق يواصل تحقيق النتائج الإيجابية رغم غياب الاستقرار وتراجع الإمكانيات.

وقال عبد الجليل، خلال تصريحاته مع الإعلامية سهام صالح في برنامج «الكلاسيكو» المذاع على قناة ON E، إن الزمالك لا يعتمد حاليًا على وفرة الأموال أو الاستقرار الإداري، وإنما يواصل مسيرته بتوفيق من الله.

وأضاف أن فوز الزمالك على بيراميدز خلال الموسم الحالي سيكون تأكيدًا جديدًا على تفوقه وقدرته على فرض كلمته أمام منافسيه.