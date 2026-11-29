تابع اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أعمال النظافة والتجميل اليومية على امتداد كورنيش النيل، في إطار خطة المحافظة للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة واستقبال الوفود السياحية بأفضل صورة، وذلك بناءً على توجيهات المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر.

وجاءت المتابعة الميدانية خلال الفترة الصباحية بإشراف حاتم جابر سلامة، سكرتير مدينة الأقصر، وبمشاركة رأفت العرموسي، مدير الممشى السياحي وكورنيش النيل؛ حيث تم تفقد مستوى النظافة العامة، ورفع المخلفات أولاً بأول، والاطمئنان على انتظام ورديات العمل والمسطحات الخضراء الممتدة على طول الكورنيش.

وفي سياق متصل، شنّ حي شرق ، حملة نظافة مكبرة بإشراف حاتم جابر سلامة سكرتير المدينة وبمشاركة المهندس شعبان أحمد سليمان، رئيس حي شرق، أسفرت عن رفع ونقل نحو 30 طناً من المخلفات الصلبة والقمامة من شارع 25 سواقي ومناطق معمل البيض والبغولة، حيث جرى نقلها إلى مواقع التخلص النهائي لمنع تراكم أي مخلفات والحفاظ على البيئة والصحة العامة.

كما نفذ عمال الوردية الصباحية بحي شرق حملة لكنس الأتربة ورَفْع كفاءة النظافة بشارع مركز شباب نجع الخطباء خلف المرور، ضمن الجهود المستمرة للحفاظ على المظهر الجمالي والانضباط بكافة شوارع وأحياء المدينة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر على استمرار وتكثيف الحملات الميدانية بجميع الأحياء على مدار اليوم، تنفيذا لتوجيهات معالي السيد الوزير محافظ الأقصر، للحفاظ على البيئة وتوفير بيئة صحية وحضارية تنال رضا الأهالي والزائرين.