كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تطورات جديدة في ملف عودة السويسري مارسيل كولر لتولي القيادة الفنية للنادي الأهلي، مؤكدًا أن غالبية أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء تؤيد عودته، في الوقت الذي لم يحسم فيه الثلاثي محمود الخطيب وياسين منصور وسيد عبد الحفيظ موقفهم النهائي من القرار.

الأهلي

وأوضح شوبير، خلال تقديمه برنامج «الناظر» عبر قناة النهار، أن المعلومات التي لديه تشير إلى وجود تأييد كبير داخل مجلس إدارة الأهلي لعودة كولر، مشيرًا إلى أن خالد مرتجي ومحمد الدماطي من أبرز المؤيدين لهذا الاتجاه، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس.

وأضاف أن القرار النهائي لا يزال مرتبطًا بموقف الثلاثي محمود الخطيب، رئيس النادي، وياسين منصور، نائب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ، المشرف على ملف الكرة، موضحًا أن ياسين منصور ترك الأمر لمن سبق لهم العمل مع كولر، باعتبارهم الأكثر معرفة بتفاصيل تجربته داخل الفريق، ولا يمانع عودته، لكنه لم يعلن تأييدًا أو رفضًا قاطعًا.

وأشار شوبير إلى أن محمود الخطيب طلب من المسؤولين عرض قرارهم النهائي بشأن المدرب، مؤكدًا أن فكرة عودة مدير فني سبق له الرحيل عن الأهلي لا تمثل أزمة بالنسبة لإدارة النادي.

ولفت إلى أن سيد عبد الحفيظ لم يحسم موقفه حتى الآن، ولم يقدم رأيه النهائي بشأن عودة المدرب السويسري، وبالتالي لم يصدر قرار قاطع من الثلاثي المسؤول عن حسم الملف.

كولر يوافق على العودة للأهلي

وأكد شوبير أن الأهلي جس نبض مارسيل كولر بالفعل بشأن إمكانية العودة لتدريب الفريق، وأن المدرب السويسري أبدى موافقة كبيرة على العودة، لكنه شدد على ضرورة تسوية الأمور مع نادي زيورخ السويسري قبل إتمام الخطوة.

وتطرق إلى إمكانية انضمام سامي قمصان للجهاز الفني حال عودة كولر، موضحًا أن المدرب السويسري رحب باستمرار قمصان في منصب المدرب العام، نظرًا للعلاقة الجيدة التي جمعتهما خلال تجربتهما السابقة، وثقته الكبيرة في آرائه الفنية.

موقف سامي قمصان من تدريب الأهلي

وعلى جانب آخر، كشف شوبير عن تفاصيل الاجتماع الذي جمع سامي قمصان بمسؤولي النادي الأهلي، موضحًا أن الإدارة أكدت له أن المنافسة على بطولة الدوري الممتاز لا تزال الهدف الأساسي، إلى جانب السعي للمنافسة على الكونفدرالية، مع ضرورة إنهاء المسابقة في المركز الثاني على الأقل حال عدم التتويج باللقب.

وأضاف أن مسؤولي الأهلي منحوا قمصان حرية كاملة في إدارة الفريق، وأكدوا له ثقتهم الكبيرة في قدراته، مشيرًا إلى أن النتائج التي سيحققها خلال الفترة المقبلة قد تدفع الإدارة إلى منحه فرصة الاستمرار وعدم التعجل في التعاقد مع مدرب أجنبي.

وأشاد شوبير بالإمكانات الفنية لسامي قمصان، مؤكدًا أنه مدرب يمتلك قدرات جيدة ويستحق الدعم والثقة، خاصة إذا نجح في تحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.

الأهلي لم يتفاوض مع مدربين سوى كولر

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن النادي الأهلي لم يجرِ اتصالات مع أي مدرب آخر على مستوى العالم، باستثناء مارسيل كولر، الذي تلقى اتصالًا من أحد أعضاء مجلس إدارة النادي لجس نبضه بشأن العودة.

وشدد على أن إدارة الأهلي تبدو لديها ثقة في سامي قمصان، وأنها لا ترغب في التسرع بملف المدير الفني الأجنبي، انتظارًا لما ستسفر عنه نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.