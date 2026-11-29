أفادت وسائل إعلام لبنانية بتعرض مناطق وبلدات عدة في جنوب لبنان فجر اليوم الأحد 29 نوفمبر لسلسلة غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات نفذتها القوات المحتلة الإسرائيلية.



شملت التطورات الميدانية المسجلة، غارات جوية نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منطقة وادي السلوقي، بالإضافة إلى غارة أخرى طالت أطراف بلدتي شقرا وطلوسة.

كما قام الاحتلال بعمليات قصف مدفعي متجدد على بلدة حداثا، فيما امتد ليطال وادي زبقين وبلدة الخيام في سهل مرجعيون في الجنوب اللبناني.



واستخدم الاحتلال التفجيرات والقنابل المضيئة، حيث شهدت بلدة كفرتبنيت تفجيراً إسرائيلياً ضخماً دوّى صداه في أرجاء الجنوب، بالتزامن مع إلقاء القوات الإسرائيلية قنابل مضيئة في أجواء نهر بلدة زوطر الشرقية وبلدة ميفدون بقضاء النبطية.



تأتي هذه التطورات استكمالاً لتصعيد ميداني تشهده القرى والبلدات الجنوبية خلال الأيام الأخيرة، حيث تتكرر الغارات الجوية للاحتلال مع عمليات التمشيط والتفجير في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل ومرجعيون.