شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم السبت الموافق: 28/11/2026 أحداث متنوعة.

تواصل حملة الـ16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة، التى أطلقتها وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض ، وتحت رعاية المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، فعالياتها بالتعاون بين وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة أسوان بقيادة سهير مكى، والمجلس القومي للمرأة فرع أسوان بقيادة ثناء سليمان، وبمشاركة الجهات التنفيذية والدينية والتعليمية ومؤسسات المجتمع المدنى .

يأتى ذلك فى ضوء مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى “بداية جديدة لبناء الإنسان”، ومستهدفات رؤية مصر 2030 ، ورؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى .

وشهد ملعب العاشر من رمضان بمركز شباب كلابشة إحتفالية توعوية تضمنت لقاءات حول حقوق المرأة فى الإسلام والحقوق القانونية والمواريث، ومناهضة العنف، إلى جانب ورش عمل وألعاب تربوية للأطفال وفقرات فنية .

https://www.elbalad.news/7197462

جهود متنوعة

أشاد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بجهود رجال الحماية المدنية فى السيطرة على حريق اندلع ببعض أشجار الهيش داخل أحد الأخوار الواقعة على حافة الترعة شرق ورش السكة الحديد، خلف الوحدة الصحية بمنطقة الجزيرة، وذلك فى وقت قياسى.

وكان العاملون بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بإشراف محمد محمود ربيع نائب رئيس المدينة، قد رصدوا إندلاع الحريق، وتم إخطار الحماية المدنية على الفور، التي نجحت في إخماده بالكامل، ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

https://www.elbalad.news/7197948

اطلقت منطقة وعظ أسوان حملة توعوية موسعة تستهدف جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة للتوعية بمخاطر الإفراط فى إستخدام الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية ، وما قد يترتب عليها من أضرار نفسية وسلوكية وإجتماعية وصحية ، خاصة لدى الأطفال والنشء.

ويتم تنفيذ الحملة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فى إطار الدور الدعوى والتوعوى للأزهر الشريف فى حماية النشء وبناء وعيه.

https://www.elbalad.news/7197447