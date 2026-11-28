اطلقت منطقة وعظ أسوان حملة توعوية موسعة تستهدف جميع المدارس والمعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة للتوعية بمخاطر الإفراط فى إستخدام الهواتف المحمولة والألعاب الإلكترونية ، وما قد يترتب عليها من أضرار نفسية وسلوكية وإجتماعية وصحية ، خاصة لدى الأطفال والنشء.

ويتم تنفيذ الحملة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، فى إطار الدور الدعوى والتوعوى للأزهر الشريف فى حماية النشء وبناء وعيه.

التحذير من العزلة والإدمان الرقمى



وتسلط الحملة الضوء على تداعيات الإستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية ، ومنها العزلة الاجتماعية ، وضعف التواصل الأسرى والتحصيل الدراسى ، وإضطرابات النوم والإنتباه ، فضلًا عن مخاطر التعلق المرضى بالألعاب الإلكترونية والتعرض لمحتويات وسلوكيات قد تهدد السلامة النفسية والفكرية للأبناء ، وصولًا إلى إيذاء النفس أو التفكير فى الإنتحار.

تنسيق بين الأزهر والتعليم لتعزيز دور الأسرة



وتشهد الحملة متابعة الدكتور محمد عبد الدايم الجندى ، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، والدكتور محمود الهوارى الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى ، وتُنفذ بقيادة فضيلة الشيخ محمد حفنى مدير عام منطقة وعظ أسوان ، وبالتنسيق مع الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية ومديرية التربية والتعليم.

وتؤكد الحملة أهمية تكامل دور الأسرة والمدرسة فى متابعة الأبناء وترشيد إستخدامهم للتكنولوجيا ، وتعزيز الإستفادة الإيجابية من الوسائل الرقمية ، مع تحقيق التوازن بينها وبين الأنشطة التعليمية والرياضية والاجتماعية.

الخلاصة :

حملة منطقة وعظ أسوان تستهدف حماية الأطفال والشباب من مخاطر الإدمان الرقمى ، وتعزيز الوعى بالاستخدام الآمن والمتوازن للتكنولوجيا بالتعاون بين المؤسسات الدينية والتعليمية والأسرة.