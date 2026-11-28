قرر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان وقف مسئول عن العمل وأداء الأعمال المنوطة له ، مع إحالته لجهات التحقيق المختصة، لبيان صحه التجاوزات المنسوبة له وإخلاله بضوابط وقواعد مدونة السلوك الوظيفي ومواد قانون الخدمة المدنية لموظفي الدولة، وسيتم تطبيق نصوص القانون في هذا الأمر بعد انتهاء جهات التحقيق من مباشرة أعمالها.

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ويأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على تحقيق معايير الشفافية والنزاهة فى العمل العام ، وبناءا على ما تم تداوله مؤخرا على مواقع التواصل الإجتماعي حول وجود تجاوزات من أحد المسئولين فى المحافظة .

وأكد محافظ أسوان بأن المحافظة ليست طرفا فيما يتم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وأن منهج و سياسة المحافظة تقوم على ركيزة الإحترام لجميع أطياف المجتمع الأسوانى بكافة المراكز والمدن .