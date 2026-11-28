شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الجمعة الموافق: 28/11/2026 أحداث متنوعة.

قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تقديراً لجهود الوزارة في تجهيز مستشفى نصر النوبة المركزى تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة قريباً بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المركز وقراها .

إكتمال التجهيزات الطبية بنسبة 100%

وأوضح محافظ أسوان أنه تم الانتهاء من استكمال التجهيزات الطبية بالمستشفى بنسبة 100% ، فيما تتواصل أعمال إستكمال الفرش والتجهيزات غير الطبية من الآسرة والأثاثات حيث وصلت دفعة جديدة منها أمس لدعم جاهزية المستشفى وتهيئتها لإستقبال المواطنين.

https://www.elbalad.news/7196537

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان نتائج تشغيل سيارة المركز التكنولوجى المتنقل بقرى مركز ومدينة إدفو، لتقديم خدمات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة ، إلى جانب إنهاء عدد من المعاملات الحكومية الأخرى مجاناً بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير حصولهم على الخدمات بالقرب من محل إقامتهم.

ويأتى ذلك تيسيراً على المواطنين السيارة تقدم خدمات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة وإنهاء المعاملات دون الحاجة للانتقال إلى المراكز التكنولوجية .

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جهود متنوعة

تُنفذ بمحافظة أسوان أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار، وطاعون المجترات الصغيرة في الأغنام والماعز، وذلك تحت رعاية السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

تحصين أكثر من 73 ألف رأس

وأسفرت جهود الحملة عن تحصين 73 ألفاً و733 رأس حيوان، بواقع 35 ألفاً و613 رأساً ضد مرض الجلد العقدي، و38 ألفاً و120 رأساً ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

https://www.elbalad.news/7196543

شهدت مساجد محافظة أسوان أداء صلاة الغائب على أرواح ضحايا حادث الحريق الأليم الذى وقع أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك عقب صلاة الجمعة، وسط جموع المصلين من أبناء المحافظة.

خطبة الجمعة " التكاتف والمواساة وقت الشدائد "

وجاءت خطبة الجمعة تحت عنوان " التكاتف والمواساة وقت الشدائد ، والتضامن وقت الأزمات "، لتسليط الضوء على أهمية التراحم والتضامن بين أبناء المجتمع، ومساندة أسر الشهداء والمصابين ، وإغاثة المتضررين ، وترسيخ قيم الشهامة والمروءة والتضحية، وتعزيز وحدة الصف والتماسك الوطنى ، بما يحافظ على استقرار المجتمع وأمن الوطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف.

https://www.elbalad.news/7196579