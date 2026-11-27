قدم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان شكره وتقديره للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان تقديراً لجهود الوزارة في تجهيز مستشفى نصر النوبة المركزى تمهيداً لتشغيلها ودخولها الخدمة قريباً بما يسهم فى الإرتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لأهالى المركز وقراها .

إكتمال التجهيزات الطبية بنسبة 100%

وأوضح محافظ أسوان أنه تم الانتهاء من استكمال التجهيزات الطبية بالمستشفى بنسبة 100% ، فيما تتواصل أعمال إستكمال الفرش والتجهيزات غير الطبية من الآسرة والأثاثات حيث وصلت دفعة جديدة منها أمس لدعم جاهزية المستشفى وتهيئتها لإستقبال المواطنين.

تكامل الجهود لتحقيق الإنجاز

وأشاد المهندس عمرو لاشين بالتعاون المثمر والبناء بين مديرية الشئون الصحية بأسوان بقيادة الدكتور محمد سعيد ، وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بقيادة الدكتور محمد نشأت ، مؤكداً أن هذا التنسيق وتكامل الجهود أسهما فى تحقيق هذا الإنجاز بما يعزز منظومة الرعاية الصحية ويوفر خدمات طبية أفضل لأهالى قرى مركز نصر النوبة .



