أعلن وزير التجارة والصناعة الهندي، بيوش جويال، أن المفاوضات بشأن الاتفاق التجاري بين الهند والولايات المتحدة "اقتربت من نهايتها"، وذلك بعد أيام من إعلان واشنطن مقترحا لفرض رسوم جمركية تزيد الضغوط على نيودلهي للتوصل إلى اتفاق.

وقال جويال، خلال كلمة افتراضية في مومباي اليوم الجمعة، إن مسار وإجراءات المفاوضات، التي كانت تعرقل إتمام الاتفاق، بدأت تتبلور بشكل أكبر.

ويأتي ذلك بعدما اقترحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على الواردات الهندية، مع إمكانية خفضها إلى 17% في حال التوصل إلى اتفاق تجاري، وهو ما قد يمنح الهند ميزة تنافسية أمام صادرات دول آسيوية، من بينها فيتنام وماليزيا وبنجلاديش.

وزادت هذه المقترحات الضغوط على الحكومة الهندية للتوصل إلى اتفاق تجاري وتجنب الرسوم الأعلى، في ظل مخاوف من تأثيرها على المصدرين. وترتبط الرسوم المقترحة بتحقيق تجريه الممثلة التجارية الأمريكية بموجب المادة 301 بشأن السياسات والممارسات الهندية التي تقول واشنطن إنها تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية الصناعية بصورة هيكلية وتضر بالتجارة الأمريكية.

وفي المقابل، رفضت الهند هذه الاتهامات، مؤكدة أنها تعاونت بشكل بناء خلال التحقيق، وأن المخاوف التجارية ينبغي معالجتها عبر المفاوضات الثنائية بين البلدين.

وأشار جويال أيضا إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والاتحاد الأوروبي من المتوقع توقيعها في وقت لاحق من العام الجاري، على أن تدخل حيز التنفيذ في مارس أو أبريل من العام المقبل.

وفي ظل تداعيات السياسات الجمركية الأمريكية، سارعت نيودلهي إلى تكثيف مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الاقتصادات، من بينها كندا والمكسيك وتشيلي، فيما يُرجح استكمال الاتفاق مع كندا قريبا والإعلان عنه خلال زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى البلاد الشهر المقبل.