وجه المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان خلال ترأسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة بقيام رؤساء المراكز والمدن والقيادات التنفيذية، بتكثيف المتابعة الميدانية لتنفيذ التوجيهات، والتعامل الفوري مع أوجه القصور والمخالفات، مع وضع تحسين مستوى الخدمات ورفع معدلات رضا المواطنين على رأس الأولويات.

جاء ذلك خلال الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى ، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ ، واللواء رماح السيد السكرتير العام ، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ النائب جابر أبو خليل ، والنائب مجدى الحسينى ، والنائب جابر مصطفى عوض ، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي الجهات المعنية.

مناقشة مطالب ومقترحات نواب البرلمان

وشهدت جلسة المجلس التنفيذي عرض عدد من مطالب ومقترحات أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن بعض احتياجات الدوائر والمطالب الخدمية للمواطنين، حيث تم استعراضها ومناقشتها مع القيادات التنفيذية والجهات المعنية، لبحث آليات التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

إزالة التعديات وتحسين المظهر الحضاري

وشدد المحافظ على إزالة التعديات ومنع البناء المخالف ورفع الإشغالات وفتح الطرق، مع تكثيف المرور لرصد المتغيرات المكانية والمخالفات والتعامل معها فوراً، ومتابعة النظافة والإنارة وصيانة الطرق والحدائق والمساحات الخضراء.

كما وجه محافظ أسوان بغلق نقاط تجميع المخلفات العشوائية ونقلها للمواقع المعتمدة، ومنع إزالة الأشجار دون موافقات، والتوسع في التشجير، وتشديد الرقابة على مصادر التلوث ومنع إلقاء مخلفات الصرف بالأراضي الزراعية.

ضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية



وفي ملف الأسواق، وجه المهندس عمرو لاشين بالتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة والموسمية، وإعداد خريطة للأسواق الدائمة وحصر احتياجاتها وتطويرها، مع متابعة توافر السلع والأسعار ومنع الاحتكار، ومراجعة انتشار منافذ السلع المخفضة وحصر المناطق المحرومة.

كما شدد على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز والمنشآت الغذائية، وضبط مخالفات المواد البترولية والبوتاجاز ومتابعة توزيع الوقود، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

رفع كفاءة المرافق وتحقيق الانضباط المروري

وأكد المحافظ ضرورة سرعة التعامل مع انقطاعات وضعف المياه وكسور الشبكات وحالات الطفح والانسداد، وتنفيذ أعمال الصيانة والتطهير الدوري، ومتابعة مشروعات تطوير مياه الشرب والصرف الصحي.

كما وجه بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق السيولة والانضباط، وضبط المركبات غير المرخصة، خاصة التكاتك والدراجات النارية، ومتابعة التزام سيارات الأجرة بخطوط السير، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف الطرق ورفع كفاءتها وفق الجداول الزمنية المحددة.

متابعة يومية ومحاسبة على معدلات التنفيذ

وشدد المهندس عمرو لاشين على الالتزام بالمتابعة الميدانية والشخصية لتنفيذ التكليفات، وإرسال بيان يومي بالجهود والأعمال المنفذة إلى المكتب الفني في المواعيد المحددة، مع سرعة تلافي أوجه القصور.

